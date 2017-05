Maanantai tuo kylmää ilmaa koko maahan

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Maanantaina sää kylmenee 73 Nyt toistetaan : Maanantaina sää kylmenee

Maanantaina pohjoisesta virtaa kylmää ilmaa.



Pääkaupunkiseudulla tulee päivän kuluessa sadekuuroja. Illalla sää poutaantuu.



Lämpötila kohoaa vähän viiden asteen yläpuolelle.



Maan eteläosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee vesi- tai lumikuuroja.



Illalla on selkeämpää ja poutaisempaa.



Päivälämpötila jää alle viiteen asteeseen.



Maan keski- ja pohjoisosassa saadaan paikoin lumikuuroja.



Illalla sää muuttuu selkeämmäksi ja poutaantuu.



Päivälämpötila on hiukan nollan yläpuolella.



Tiistaina kylmä pohjoinen ilmavirtaus jatkuu.



Tiistain vastaisena yönä on pakkasta selkeillä paikoilla maan eteläosaa myöten.



Tiistaina kylmän ja selkeämmän aamun jälkeen sää pilvistyy ja päiväsaikaan esiintyy vesi-, räntä- ja lumikuuroja.



ltapäivälämpötila on neljän asteen tietämissä, Pohjois-Lapissa nollan tuntumassa.



Suuressa osassa Eurooppaa sää on epävakaista, epävakaisen sään alue ulottuu myös Välimeren itäosaan.



Välimeren länsiosassa taas on korkeapaine ja lämpötila nousee jopa 30 asteeseen.