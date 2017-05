Kylmää maanantaita seuraa vielä kylmempi tiistai

Kotimaa

Maanantai oli kylmä, mutta tiistaina on kylmempää

Iltapäivällä tulee monin paikoin vesikuuroja, pohjoisessa myös lumikuuroja. Ukkonenkin voi jyrähtää. Pohjoistuli on lännessä ja pohjoisessa kohtalaista. Idässä se on heikkoa. Päivälämpötila on etelässä viiden asteen tuntumassa.



Illalla sadekuurot harvenevat ja lämpötila laskee. Yöllä on pakkasta koko maassa.