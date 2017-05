Historiallinen käänne Suomessa – humalajuominen väheni ensimmäisen kerran

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Humalajuominen on vähentynyt ensi kerran vuoden 1968 jälkeen. Tieto selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tekemästä vuoden 2016 Juomatapatutkimuksesta.



Juomatapatutkimuksia on tehty kahdeksan vuoden välein vuodesta 1968 lähtien, ja nyt tutkimuksessa havaittiin ensi kerran humalajuomisen väheneminen.



Tutkimuksen mukaan niin miehet kuin naiset joivat itsensä humalaan viime vuonna harvemmin kuin kahdeksan vuotta aiemmin.



Vähintään kerran kuukaudessa todenteolla juovien miesten osuus väheni vuosien 2008 ja 2016 välisenä aikana 27 prosentista 19 prosenttiin. Naisten vastaava osuus väheni yhdeksästä prosentista kuuteen prosenttiin.



Tutkijoiden mukaan varsinkin alle 30-vuotiaiden miesten ja alle 50-vuotiaiden naisten humalajuominen on vähentynyt 2000-luvulla.



Humalajuomisen vähentyminen liittyy paljolti alkoholin kokonaiskulutuksen laskuun. Vuodesta 2008 alkaen alkoholin kokonaiskulutus on laskenut 14 prosenttia.



Humalajuomisen vähenemisestä huolimatta suomalaiset juovat kerralla edelleen paljon alkoholia.



Kertakulutuksen kärjessä ovat 20–29-vuotiaat. Tämän ikäisistä miehistä joka neljäs kertoi juoneensa vuoden aikana vähintään kerran yli 18 annosta yhden päivän aikana. 18 prosenttia saman ikäisistä naisista kertoi juoneensa vähintään kerran yli 13 alkoholiannosta yhden päivän aikana.



Suomalainen alkoholinkulutus on ollut jo pitkään vinoutunutta, sillä pieni osa väestöstä kuluttaa suuren osan alkoholista. Viime vuonna noin kymmenen prosenttia väestöstä joi noin puolet Suomessa kulutetusta alkoholista. Vastaava ilmiö nähtiin jo vuonna 1968.



Vain harva suomalainen on enää täysraitis, sillä täysraittius on vähentynyt Suomessa merkittävästi. Vuonna 1968 täysin raittiita oli 23 prosenttia 15–69-vuotiaista. Viime vuonna alkoholista pidättäytyi enää 13 prosenttia 15–69-vuotiaista. Tutkijoiden mukaan muutos johtuu siitä, että raitis naissukupolvi on ikääntynyt, eikä se ole enää tutkimuksen kohdejoukossa.