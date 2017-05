Poliisi tutkii Sastamalan henkirikoksia tappoina – mies ja nainen surmattiin teräaseella asunnossa

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Poliisi tutkii Sastamalan maanantai-iltana paljastuneita henkirikoksia tappoina. Vuonna 1987 syntynyt nainen ja vuonna 1977 syntynyt mies surmattiin poliisin mukaan teräaseella.



Poliisi sai maanantaina kello 22.40 tehtävän mennä yksityisasuntoon Sastamalan Hossantiellä Pirkanmaalla. Asunnosta löytyi nainen ja mies, jotka olivat kuolleet henkirikoksen uhreina.



Poliisi otti asunnosta kiinni neljä miestä, jotka ovat syntyneet vuosina 1980, 1985, 1978 ja 1977. Miehistä kaksi on edelleen sairaalahoidossa, mutta heillä ei ole välitöntä hengenvaaraa.



Tapahtumien kulku on poliisille vielä epäselvä.



Alustavien tietojen mukaan surmansa saanut mies oli tullut naisen asuntoon, jossa muu seurue oleskeli. Asunnossa olleiden henkilöiden välille oli tullut riitaa.



Henkirikoksen uhrit tunsivat poliisin mukaan toisensa entuudestaan.



Poliisi on tehnyt tiistaina alustavia kuulusteluita, mutta kaikkia osallisia ei ole vielä voitu puhuttaa heidän vammojensa vuoksi.