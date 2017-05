Lautasella olikin eläintä, eikä kukaan kertonut sitä Pinja Mustajoelle lapsena – nyt hän haluaa antaa omalle lapselleen mahdollisuuden olla koskaan syömättä eläimiä

Kotimaa

Päätön kukko juoksee kohti 10-vuotiasta Pinjaa. Sukulaiset seisovat ringissä ympärillä. Kopea lintu on juuri tapettu kirveellä. Illalla syödään juhlaillallinen – ranskalaisittain coq au vin, eli kukkoa viinissä.



Pieni Pinja tajuaa, että padassa hautuu sama eläin, joka ravasi aiemmin pihamaalla. Hän alkaa erkaantua lihansyönnin kuplasta, jollaiseksi nykyistäkin ­lihankuluttamisen tapaa voisi ehkä luonnehtia. Kuolemaa tai verta ei nähdä välttämättä lainkaan, vaan ohuita ja siistejä leikesiivuja.



Mustajoki, 33, tunsi tulleensa huijatuksi lapsena. Hänelle ei ollut kerrottu, että lautasella oleva ruoka on eläintä. Ja hän piti eläimistä – kavereina.



Mustajoki syntyi Mäntässä. Suvun kesäpaikka oli Juupajoella, jonne eläimiä hankittiin loma­sesongin ajaksi lasten iloksi.



”Tuli ilmi, että kesäpaikan lampaat vietiin syksyn tullen teuraaksi. Joskus olin myös kuulemassa teurastustilanteen”, Mustajoki muistelee.



Kukosta Mustajoki näkee painajaisia edelleen. ”Se käyttäytyi aggressiivisesti ihmisiä kohtaan ja päätettiin eliminoida brutaalilla tavalla. Juokseminen kestää aikansa, vaikka pää irtoaa”, Mustajoki toteaa vielä lapsuutensa voimakkaimmasta visuaalisesta kokemuksesta.



Mustajoen tie vegaaniksi muotoutui hiljalleen. Nyt hän on noudattanut vegaanista elämäntapaa kahdeksan vuotta, eikä siis kuluta eläinperäisiä tuotteita.



Viime huhtikuussa oli Mustajoen ja hänen miehensä esikoisen ensimmäinen päiväkotipäivä. Vanhemmat havahtuivat siihen, että omaa fokusta piti tarkistaa.



”Minäkin, paatunut vegaani, heräsin tarkastelemaan omaa ­oikeustajuani, kun lapsen eteen laitettiin erilainen ruoka-annos kuin muilla. Mitä tapahtuu, jos joku on lähtökohtaisesti vähänkään epäröivämpi valintansa suhteen?” Mustajoki miettii normista poikkeamisen haastetta, vastaan uimista valtavirrassa.



Mustajoen mies syö sekaravintoa. Kotona ei silti yleensä käytetä mitään epävegaanista.



Mustajoki halusi antaa lapselleen sen mahdollisuuden, jota itse ei saanut; olla koskaan syömättä muita eläimiä.



Lapsen saannin myötä maidon tehotuotanto tuli Mustajokea lähelle. ”Moni ei tule ajatelleeksi, että lypsylehmä täytyy tehdä tiineeksi keinosiemennyksellä. Utareisiin nouseva maito päätyy vasikan sijaan ihmisen käyttöön. Vasikka erotetaan jo varhain emästään.”



Mustajoki huomauttaa, että suuri osa teurastettavista naudoista on maitoteollisuuden sivutuotteita. Hänestä tuntuu myös epäinhimilliseltä, kuinka paljon maitoa lehmä on jalostettu tuottamaan tehokkuuden maksimoimiseksi.



”Hurjaa on sekin, että ihmiset juovat toisen lajin maitoa ja vielä nykyisissä määrin”, Mustajoki kommentoi mielestään kuluttajille tarpeettomasti lobattua käytäntöä.



Eläinoikeusaktivistit haluaisivat, ettei tehotuotantoa ja eläinten hyväksikäyttöä harjoitettaisi. Eläinsuojeluliike lähestyy aihetta maltillisemmin: niin kauan kuin lihan, maidon ja munien tuotantoa harjoitetaan, tarvittaisiin hyvinvointitekijöiden huomiointia.



”Karja ei silti pysty voimaan hyvin tehotuotanto-olosuhteissa. Tuotantoeläimet hengittävät, mutteivät elä. Hyvinvoinnin käsitteen voi liittää vasta jälkimmäiseen.”



Mustajoki huomauttaa, että lihatuotannossa kuoleman varjo on läsnä jo eläimen synnyinhetkellä. Tuotantoeläimelle kuoleminen on elämisen syy.



”Se skaala, jolla eläinten välinearvoistaminen tapahtuu ja kuinka piilossa kaikki tapahtuu kuluttajan katseilta, on räikeää”, Mustajoki toteaa.



Mustajoki sai Koneen Säätiön nelivuotisen apurahan rajoja rikkovaan tutkimukseensa eläinten muodonmuutoksesta materiaksi. Näkökulma on tuotantoeläinten.



Mustajoki on valmistunut ­äänisuunnittelijaksi Aalto-yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulusta, elokuvataiteen laitokselta. Ääniseikat ovat olleet esillä tutkimuksessakin.



”Käsitteellisen äänen saavat ne eläimet, jotka eivät puhu ihmislajin kieltä. Äänitän myös esimerkiksi ihmisten ja muiden eläinten sydänääniä teokseksi.”



Tutkija toivoo teoksen herättävän ajatuksia elämästä, kuolemasta ja yhtenäisyydestä. Kaikkien lihallisten olentojen sydän lyö samoin riemusta ja pelosta, vaikkei sitä aina kuulla.









Kuka? Pinja Mustajoki

Ääni­suunnittelija, eläin­tutkija, Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimus­seuran puheenjohtaja ja yksi Vegaia-lehden päätoimit­tajista.



Syntynyt Mäntässä, 33-vuotias. Nykyinen asuinpaikka Tampereella.



Perheeseen kuuluu aviomies, säveltäjä ja musiikkialan yrittäjä Tommi Mäki, 1,5-vuotias Noel, ragdoll-rotuinen Nimbo ja entinen katukissa Rauha Virosta. ”Lemmikinpito on vegaanille ongelmakohta. Päivittäin käsittelen lihaa ja annan sitä kissoille. Näen ongelmia myös rotujalos­tuksessa. Ihailen silti kissoja niin paljon, että haluan elää niiden kanssa.”



Viimeisimmät ääni­suunnittelutyöt DocPoint-



elokuvafestivaaleilla 2017



palkitut dokumentti­elokuvat Salainen metsäni, Puhtaus ja vaara sekä Kou­lutusrahasto KOURA:n 2017 kunniamaininnan ansainnut Hännänsyöjä-



radiokuunnelma.