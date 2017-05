Pääsykokeiden alla on pantava itsensä koville, sanovat asiantuntijat – Jessiina Nurmela, 20, vuorasi vessansa lakipykälillä ja esti itseltään puhelimen käytön

Kotimaa

Jessiina Nurmela

Nurmelan

Kodista

Valmennuskeskuksen

Itseluottamus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön

Korkeakoulupaikkoja

Helsingin yliopiston

Korkeakoulupaikoista on kova kilpailu