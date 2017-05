Itä-Suomessa yritetään saada mopoilijat kuriin uusin keinoin: Kympin bensakortti nuhteettomille kuskeille

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Itä-Suomessa turvaudutaan kevään ja kesän aikana uusiin keinoihin, kun häiritsevää mopoilua yritetään saada kuriin.



Poliisi kertoo tiedotteessa, että Itä-Suomen liikenneturvallisuusryhmä, Pohjois-Savon ely-keskus, Liikenneturva ja poliisi käynnistävät uudenlaisen valvonnan toukokuun aikana.



Poliisi jakaa moporatsioissa nuhteettomille mopoilijoille kymmenen euron arvoisia bensakortteja. Sen saaminen edellyttää poliisin mukaan, että mopo, sen kuljettaja ja ajotapa ovat kunnossa.



Jos näissä seikoissa on huomautettavaa, poliisi voi kirjoittaa sakon ja olla yhteydessä nuoren mopoilijan kotiväkeen.



Kampanjaan on ryhdytty, koska edellisinä kesinä nuorten mopoilijoiden liikennekäyttäytyminen on herättänyt paljon paheksuntaa ja keskustelua.