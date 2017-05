Etelässä poutaantuu ja lämpeneekin

Kotimaa

Nyt poutaantuu ja vähän lämpeneekin

Iltapäivällä sää on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutaista ja pilvisyydeltään vaihtelevaa. Länsirannikolla on aurinkoista.



Maan pohjoisosassa pilvisyys on päivällä runsasta. Lumikuurot painottuvat Koillismaalle ja Itä-Lappiin.



Lauantainakin maan eteläosassa on poutaa. Aurinkoisinta on rannikkoseuduilla. Maan keskiosaan työntyy lännestä sadealue.