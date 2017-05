Sadat järvet ovat niin surkeassa kunnossa, ettei niissä voi uida – sinilevän riivaamaan järveen kaadettiin viimeisenä keinona 200 tonnia kemikaaleja

Kotimaa

Littoistenjärven

sinilevätilanne on riistäytynyt viime vuosina niin pahaksi, että järvi on ollut huonommassa kunnossa kuin yli sataan vuoteen. Sinileväkukinnoista varoittavat kyltit seisovatkin varsinaissuomalaisen järven uimarannoilla aina kesäaikaan.Liedon ja Kaarinan rajalla sijaitsevan järven rehevöitymistä on yritetty estää muun muassa hoitokalastuksella ja lisäämällä veden happipitoisuutta. Vastaavia kunnostustoimia on tehty Suomessa satoihin järviin.

Suomessa

Suomessa