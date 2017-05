Äitienpäivänä saadaan osassa maata vähäisiä sateita – myös räntää ja lunta

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Äitienpäivänä vähäinen matalapaine liikkuu maan etelä- ja keskiosan yli itään. Sateet painottuvat sen pohjoisreunalle.



Pääkaupunkiseudulla pilvisyys lisääntyy, mutta enimmäkseen on poutaa. Päivälämpötila voi kohota jopa noin 15 asteeseen.



Maan eteläisessä osassa kohti Keski-Suomea mentäessä yksittäisten iltapäiväkuurojen mahdollisuus kasvaa. Päivälämpötila on Keski-Suomea myöten viimeaikaista korkeammalla.



Pohjoisessa on vastassa selvästi kylmempää ilmaa, ja Kainuun tienoilla sataa räntää tai lunta. Lännessä sää alkaa poutaantua. Lapin eteläosassa tulee paikoin iltapäiväkuuroja.



Yöllä ja maanantaiaamuna Pohjois-Karjalan tienoilla sataa lunta. Sateet väistyvät itään. Maanantaiaamuna vesisade käväisee Lounais-Suomessa.



Maanantaina iltapäivällä idässä on jo pääosin poutaa. Sää muuttuu etelässä ja idässä selkeämmäksi. Lapissa pilvisyys vaihtelee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10 asteen vaiheilla.



Euroopassa sadekuuroja tulee eniten itäisessä ja eteläisessä Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa sekä Balkanilla ja Mustallamerellä.