Maanantain sateet väistyvät vähitellen – tiistaiyö on kylmä

Sää muuttuu aurinkoisemmaksi.



Pääkaupunkiseudulla sää muuttuu maanantaina päivällä poutaiseksi ja selkeämmäksi aamun sateiden väistyessä. Lämpöasteita on enimmillään hieman yli 10 astetta.



Aamulla maan eteläosan yli itään liikkuu sadealue. Iltapäivällä on poutaa – aurinkoisinta on lännessä. Pohjoisenpuoleinen tuuli voimistuu päivän kuluessa.



Maan keski- ja pohjoisosassa on iltapäivällä enimmäkseen aurinkoista ja poutaa. Pohjois-Karjalan ja Kainuun suunnalla oleva lumisade väistyy päivän kuluessa vähitellen itään.



Itä-Suomessa tuulee navakasti pohjoisesta. Illalla on selkeää.



Matalapaine väistyy maan itäosasta edelleen itään, matalan jälkipuolella Itä-Suomessa puhaltaa voimakas pohjoistuuli.



Tiistain vastaisesta yöstä tulee koko maassa kylmä: pohjoisessa ja maan keskiosassa on pakkasasteita.



Korkeapaineen keskus siirtyy maan pohjoisosasta tiistaiksi maan etelä- ja itäosan ylle. Tiistaina lounainen ilmavirtaus voimistuu pohjoisessa.



Tiistaina sää on aurinkoista ja poutaista, mutta pohjoisessa pilvisyys lisääntyy.



Aamu on kylmä koko maassa. Päivälämpötila on lännessä sisämaassa lähellä 13 astetta, idässä ja pohjoisessa on enimmäkseen 5–8 astetta.



Atlantilla on laaja matalapaineen alue. Siihen liittyen Brittein saarten yli koilliseen liikkuu lounaisvirtauksen mukana sateita. Korkeapaine tuo läntiseen ja lounaiseen Eurooppaan aurinkoista poutasäätä. Keski-Euroopasta Välimereen keskiosaan on epävakaista. Myös Mustanmeren suunnalla saadaan sateita. Fennoskandian säätä hallitsee korkeapaine.