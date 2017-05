Tiistaina pääkaupunkiseudulla on aurinkoinen poutapäivä

Kotimaa

Suomen yllä on korkeapaine ja tiistaina sää on aurinkoista.



Pääkaupunkiseudulla sää on aurinkoinen ja poutainen.



Päivälämpötila kohoaa sisämaassa viidentoista asteen tienoille, rannikolla ollaan lähellä kymmentä astetta.



Etelä-Suomessa sää on poutainen ja laajalti selkeä. Päivälämpötila on kymmenen asteen paremmalla puolella.



Keski- ja Pohjois-Suomessa sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen.



Lapissa pilvisyys lisääntyy lounaistuulen voimistuessa kohtalaiseksi.



Päivälämpötila on enimmäkseen 5-10 asteen välillä.



Korkeapaine väistyy vähitellen Suomesta kaakkoon, pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää vähitellen hajanaisia sateita.



Keskiviikkona päivällä Pohjanmaalta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella sataa monin paikoin vettä, itärajalla ja Lapin pohjoisosassa voi olla vielä aurinkoistakin.



Päivälämpötila on enimmäkseen kymmenen asteen tietämissä, pohjoisen sateessa jäädään lähelle viittä astetta.



Länsi-Euroopassa sää on aurinkoinen ja kesäisen lämmin.



Euroopan kaakkoisosassa tulee kuurosateita.



Skandinaviaan leviää sadealue.