Alko joutuu maksamaan äidille korvausta tasa-arvolain vastaisesta syrjinnästä – kieltäytyi maksamasta palkkaa äitiysvapaalla

Alko Oy on tuomittu maksamaan hyvitystä syrjintäkiistassa, joka koski äitiyslomalla maksettavaa palkkaa. Korkein oikeus (KKO) on ennakkopäätöksessään määrännyt Alkon korvaamaan naiselle 10 000 euroa tasa-arvolain vastaisesta syrjinnästä.



Alkon työntekijöiden työehtosopimuksessa on ehto, jonka mukaan perhevapaiden välissä on oltava töissä kuusi kuukautta. Nainen ehti vanhempainvapaansa jälkeen olla töissä vajaat neljä kuukautta ennen kuin hän jäi uudestaan äitiyslomalle.



Alko kieltäytyi maksamasta naiselle palkkaa äitiysvapaalla. Naiselta jäi siten saamatta kolmen kuukauden palkka.



Kiistaa käsitteli ensin tasa-arvolautakunta. Se päätyi äänestyksen jälkeen siihen, että naista oli syrjitty.



Sittemmin nainen voitti kiistan myös kaikissa oikeusasteissa, joskin perustelut vaihtelivat. Kotimaisen lainsäädännön lisäksi asiassa otettiin huomioon Euroopan unionin oikeus.



KKO päätyi siihen, ettei kyse ollut raskauden ja synnytyksen perusteella tapahtuneesta syrjinnästä. Sen sijaan kyse oli perheenhuoltovelvollisuuden perusteella tapahtuneesta syrjinnästä.



Hoitovapaansa takia nainen oli asetettu huonompaan asemaan kuin ne äidit, jotka eivät olleet hoitovapaalla ennen uutta äitiyslomaansa, KKO totesi.



Nainen oli myös ollut huonommassa asemassa kuin ne naiset, joiden lasten syntymä ajoittui niin, että he olivat välillä ehtineet olla töissä työehtosopimuksessa mainitun kuuden kuukauden ajan.



Tämän takia nainen oli asetettu eri asemaan kuin vertailukelpoisessa asemassa olevat naiset sellaisella perusteella, joka on laissa tarkoitettu syrjintäperuste. Työnantajan olisi siis pitänyt osoittaa, että menettelylle on hyväksyttävät tavoitteet ja että keinot ovat oikeasuhtaisia ja välttämättömiä.



Tällaisia perusteita Alko ei pystynyt esittämään. Alkon mukaan työssäoloehto kannustaa naisia työhön perhevapaiden välillä.



KKO painotti, ettei Alkon tavoite ole tasa-arvolain vanhemmuutta suojaavien tavoitteiden mukainen. Ehto voi rajoittaa perhevapaiden pitämistä, ja se saattaa myös vaikuttaa siihen, miten lasten hankkiminen ajoitetaan.



Alko oli siten syrjinyt naista tasa-arvolain vastaisesti.