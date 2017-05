Sateita luvassa melkein koko maahan – Lämmin sää antaa vielä odottaa itseään

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Keskiviikkona sataa vettä 118 Nyt toistetaan : Keskiviikkona sataa vettä

Pääkaupunkiseudulla puhaltaa keskiviikkona kohtalainen lounaistuuli. Sateiden mahdollisuus kasvaa päivän edetessä. Ylimmillään lämpötila kohoaa noin kymmeneen asteeseen.



Maan eteläosaan leviää lämpimän lounaisvirtauksen mukana lännestä alkaen paikallisia sateita. Idässä sateen mahdollisuus kasvaa vasta illalla. Korkeimmat lämpötilat löytyvät kaakosta, missä lämpötila kohoaa jopa 15 asteeseen.



Maan keski- ja pohjoisosan yli itään liikkuu vesisateita päivän kuluessa. Pohjoisimpaan Lappiin sateet eivät kuitenkaan yltäne. Illalla sateet painottuvat itään. Sateisimmilla alueilla päivälämpötila jää alle viiteen asteeseen. Pohjoisessa on ylimmillään 5–10 astetta.



Torstaina pilvisyys on runsasta maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa on selkeämpää. Runsaimmat sateet väistyvät itään ja sää on enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on enimmäkseen kymmenen ja 15 asteen välillä, kymmenen asteen lämpötiloja mitataan myös Lapissa.



Muualla Euroopassa poutainen sää ulottuu Välimeren länsiosasta Keski-Euroopan yli edelleen koilliseen. Selänteen länsipuolella läntisessä Euroopassa sataa, Espanjan luoteisosassa myös ukkostaa. Sateita liikkuu myös Fennoskandian yli itään. Italian eteläosasta Kreikan ja Turkin suuntaan esiintyy ukkosateita.