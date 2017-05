Etelä-Suomessa torstai on sateeton ja heikkotuulinen

Kotimaa

Torstaina sää on laajalti pilvipoutaista, Lapissa on aurinkoisempaa. Illalla Pohjanmaalle työntyy lounaasta vesisadealue.



Pääkaupunkiseudulla tuuli on heikkoa ja sää pilvipoutaista. Päivälämpötila kohoaa 15 asteen tienoille.



Yleisemmin Etelä-Suomessa sää on pilvistä, mutta enimmäkseen poutaista. Lämpötila kohoaa päivällä 10:n ja 15 asteen välille. Tuulet ovat heikkoja.



Keski- ja Pohjois-Suomessa sää on laajalti pilvipoutainen, Lapissa on monin paikoin selkeämpää. Illalla Pohjanmaalle leviää vesisadealue. Päivälämpötila vaihtelee enimmäkseen 8:n ja 13 asteen välillä, pohjoisimmassa Lapissa on viileämpää.



Vesisadealue liikkuu maan keskiosan yli itään.



Perjantaina päivällä maan eteläosassa on aurinkoista ja poutaa. Pohjoisempana on pilvistä ja yhtenäisemmät sateet painottuvat Kainuun seudulle. Muualla tulee paikallisempia sadekuuroja. Päivälämpötila kohoaa maan eteläosassa 20 asteen vaiheille, pohjoisessa ollaan enimmäkseen 5:n ja 10 asteen välillä.



Sadealue liikkuu Länsi-Euroopan ja Skandinavian yli itään. Välimerellä ja Euroopan itäosissa on aurinkoista.