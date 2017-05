Etelässä päästään perjantaina hellelukemiin

Kotimaa

Maan keskiosan yli itään liikkuu perjantaina sateita, etelässä on aurinkoista ja paikoin jopa hellettä.



Pääkaupunkiseudulla sää on aurinkoista ja poutaista.



Iltapäivällä lämpötila kohoaa sisämaassa jopa lähelle hellelukemia, rannikolla on viileämpää.



Myös muualla maan eteläosassa sää on aurinkoista ja poutaista.



Maan keskiosassa pilvisyys on runsaampaa ja pohjoisempana tulee myös vesisateita.



Pohjoisessa sää on pilvistä ja sateista, runsaimmat vesisateet liikkuvat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yli itään.



Illaksi sää poutaantuu.



Lauantaiyönä sekä lauantaina Suomeen virtaa kuivempaa ja hieman kylmempää ilmaa pohjoisesta.



Yöllä lämpötila käväisee pohjoisessa nollan tuntumassa, etelämpänä on lauhempaa.



Lauantaina sää on poutaista ja pilvisyydeltään vaihtelevaa, iltapäivällä aurinko paistaa monin paikoin. Päivälämpötila kohoaa etelässä paikoin yli kahteenkymmeneen asteeseen.



Brittein saarilla sekä Keski-Euroopassa on matalapaineen alue jonka yhteydessä tulee runsaita sateita.



Itä-Euroopassa oleva korkeapaine yltää Fennoskandiaan ja sää on monin paikoin helteistä.