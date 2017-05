Uskontojen edustajat kokoontuivat puimaan maahanmuuton haasteita Turkuun – ”Uskonto on aivan olennaisesti osa juuri ongelmien ratkaisua”

Kotimaa

Runsaat

Musliminaisten verkoston perustaja Özlem Nas, muslimi, Saksa

”Uskonjohtajien

ECRL:n pääsihteeri Jehangir Sarosh, zarathustralainen, Britannia

”Haluan

Sisar Clare Elisabeth Jardine, katolinen, Britannia

”Olen

Metropoliitta Ioannis Sakellariou, ortodoksi, Kreikka

”Kreikan

Hindujen eurooppalaisen foorumin presidentti, Bharti Tailor, hindu, Britannia

”Uskonnollisten

Rabbi Arie Folger, juutalainen, Saksa

”Monessa

30 eurooppalaista eri uskontokuntien edustajaa kokoontui tällä viikolla Turussa. Vuonna 2002 perustettu Euroopan uskontojohtajien neuvosto (ECRL) on keskustellut muun muassa maahanmuutosta ja siitä, miten maahanmuuton haasteisiin löytyy tehokkaita käytäntöjä.”Uskonnoille on yhteistä velvollisuus oikeudenmukaisuuteen ja vieraanvaraisuuteen. Monella Eurooppaan tulleella maahanmuuttajalla ja pakolaisella on vahvasti uskonnollinen tausta, joten uskonnoilla on sopeuttamisessa erittäin vahva rooli”, Turun arkkihiippakunnan piispasanoo.Hän edustaa neuvostosta Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa. Neuvosto toimii uskontojen välisen vuoropuhelun ja yhteistyön välineenä.Kokouksessa on puhuttu myös vieraiden uskontojen synnyttämistä ennakkoluuloista.”Kukaan ei voi väittää, että uskonto ei olisi yksi ongelmien lähde ja itsessään osa ongelmaa. Uskonto on kuitenkin aivan olennaisesti osa juuri ongelmien ratkaisua”, Kalliala painottaa.HS kävi jututtamassa kuuden eri uskonnon edustajaa Turun kristillisellä opistolla. Haastateltavat puhuivat muun muassa maahanmuutosta, ääriliikkeistä sekä yhteiskuntien maallistumisesta.pitää tehdä yhteistyötä toistensa, poliitikkojen ja eri yhteisöjen kanssa. Meidän on näytettävä, että meillä on sama tavoite: oikeudenmukaisuutta jokaiselle ihmiselle uskonnosta ja kotipaikasta riippumatta.Yhteiskunnan maallistuminen voidaan pysäyttää, jos me tunnistamme nuorten tarpeet. Nuorille pitää tarjota uskonnollinen sosiaalinen ympäristö kotona sekä kirkossa tai moskeijassa. Myös koulussa pitää puhua uskonnosta ja niistä asioista, mitä nuori ei ymmärrä. Nuoren on nähtävä uskonnon arvot. Uskonto ei ole vihaa vaan rauhaa ja rakkautta.”käyttää maahanmuuttajan sijaan sanaa tulokas, sillä maahanmuuttaja viittaa siihen, ettei henkilö kuulu uuteen yhteisöön. Sen lisäksi, että yhteisön tehtävänä on saada tulokkaat kokemaan olonsa yhteisöön kuuluvaksi, myös tulokkailla on tehtäviä. Heidän vastuullaan on tuoda yhteisöön oma panostuksensa.Uskontojen välinen yhteistyö on tärkeää, sillä vain yhdessä voimme liikkua eteenpäin. Olin aikanaan kuninkaallisissa ilmavoimissa. Siellä on sanonta, että joukko marssii yhtä hitaasti kuin joukon hitain sotilas. Meidän on pyrittävä ottamaan kaikki mukaan äärioikeistoa myöten ja saatava kaikki ymmärtämään, että maahanmuutto on pysyvää ja globalisaatio on todellisuutta.Osa nuorista on maallistuneita, mutta he haluavat hengellisiä elementtejä elämäänsä kuten joogaa ja mindfulnessia. Neuvostomme miettii sitä, miten löydämme yhteisen hengellisyyden. Sen löytäminen ei ole uskonnon voitto vaan uskonnollisen hengellisyyden voitto.”huolissani niin islaminvastaisuuden kuin antisemitistisyyden kasvusta Euroopassa. Olen kiinnostunut kristittyjen ja juutalaisten vuorovaikutuksesta, joten olen huomannut henkilökohtaisesti, miten antisemitismi on lisääntynyt. Juutalaisvastaisuus kasvaa yleensä Israelin valtion palestiinalaisiin kohdistuvien toimien myötä.Henkilökohtaiset hyökkäykset, vihaviestit ja hautausmaiden vandalisoinnit ovat ajaneet paljon juutalaisia Englannista ja Rankasta muuttamaan Israeliin.Minä en ole huolissani nuorten maallistumisesta. On tärkeää, että nuoret elävät moraalista elämää, jolla on tarkoitus. Enemmän olen huolissani toisesta ääripäästä eli niistä nuorista, jotka ottavat uskonnon vakavammin kuin vanhempansa.”kirkko on joutunut ottamaan paljon vastuuta maahanmuutosta myös käytännön tasolla. Tämä johtuu paljolti Kreikan valtion taloustilanteesta.Kreikkaan on tullut paljon pakolaisia sekä maahanmuuttajia. Jälkimmäiset ovat usein salakuljettajien hyväksikäytön uhreja. Heille on luvattu paljon, mutta heidät on jätetty keskelle Välimerta oman onnensa nojaan.Kreikassa maallistuminen ei ole vielä niin suuri ongelma kuin useissa muissa Euroopan maissa. Internet-sivilisaatio ei tarjoa nuorille samaa turvaa kuin uskonto. Maallisuus ei tarjoa pysyvyyttä, toisin kuin uskonto. Mitä tapahtuu näille ihmisille, jos internet-sivilisaatio kaatuu kyberhyökkäyksen takia?”johtajien tehtävänä on opastaa, että maahanmuutto on ollut aina osa ihmisen kehitystä. Harmoninen elämä vaatii kuitenkin myönnytyksiä niin maahanmuuttajilta kuin yhteisöiltä.Uskontojen välinen keskustelu auttaa meitä ymmärtämään paremmin vaikkapa maahanmuuton vaikutuksia eri uskontoihin.En näe, että kaikki nuoret olisivat maallistumassa. Iso osa nuorista etsii hengellisyyttä, mutta ei halua uskontoon kuuluvaa rituaalisuutta. Kirkossa tai temppelissä käymisen sijaan he haluavat osallistua vaikkapa uskontoon liittyviin käytännön projekteihin. Mielestäni uskontojen hengelliset sanomat eivät saa muuttua, mutta niistä kertomisen keinojen on muututtava. Hindujen kirjoituksia on paljon sanskritiksi, joten jos niitä käännetään vaikkapa suomeksi, ne tavoittavat nuoret paljon helpommin.”eurooppalaisessa maassa on pieni syntyvyys, kun taas Eurooppaan muuttavilla on selvästi suurempi syntyvyys. Tämä näkyy samantien varsinkin koululuokissa, joissa valtaosa oppilaista voi olla maahanmuuttajia.On huolestuttavaa, että osa eurooppalaisista on luopunut perinteisistä arvoista eikä halua esimerkiksi jatkaa sukuaan. Meidän vanhemmillamme oli jo 16-vuotiaina vastuita, joita nykyiset 25-vuotiaat eivät halua ottaa vielä kantaakseen.Meidän on myös huolehdittava, etteivät maahanmuuttajat radikalisoidu. Paikkaansa yhteisössä etsivät maahanmuuttajat voivat etsiä yhteenkuuluvuuden tunnetta ääri-ilmiöistä.”