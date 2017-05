Lauantaina etelässä kurkotellaan 20:tä astetta – idässä ja pohjoisessa pilvet peittävät paisteen

Kotimaa

Suomeen

Pääkaupunkiseudun sään voit katsoa alla olevalta videolta. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Tältä näyttää lauantain 19.5. sää pääkaupunkiseudulla 15

Maan

Keski- ja Pohjois-Suomen sään voit katsoa alla olevalta videolta. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Tältä näyttää lauantain 19.5. sää Keski- ja Pohjois-Suomessa 20

Sunnuntaina

Sunnuntain sääennusteen voit katsoa alla olevalta videolta.

Tältä näyttää sunnuntai 20.5. sää 35

on luvassa kesäisen poutainen viikonloppu.Pääkaupunkiseudulla lauantai valkenee hivenen pilvisenä, ja paikoin voi ripotella myös vettä. Päivällä sen sijaan on aurinkoista ja lämpötila kohoaa 20 asteen tuntumaan.etelä- ja länsiosissa sää on myös aurinkoista, mutta Itä-Suomen taivaalla leijuvat pilvimassat. Päivälämpötila vaihtelee 15 asteen molemmin puolin.Pohjois-Suomessa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan, ja päivä on viileä. Lämpötila jaa päivällä viiden ja kymmenen asteen välille.iltapäivällä sää on aurinkoista ja poutaista suuressa osassa maata. Päivälämpötila kohoaa maan etelä- ja länsiosassa jälleen 15 ja 20 asteen välille, muualla maassa on viileämpää.