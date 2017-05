Tuore maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä puolustaa maatalouden tukia: ”Niillähän varmistetaan ruoan tuotanto joka paikassa”

Kotimaa

maat Yhdysvaltoja myöten tukevat maataloutta. Ei maataloustukia voi yhtäkkiä lopettaa, niillähän varmistetaan ruoan tuotanto joka paikassa”, linjaa tuore maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jari%20Lepp%C3%A4 (kesk), joka itsekin viljelee maata ja tuottaa maitoa sukutilalla Etelä-Savossa Pertunmaalla.Viljelyvuorossa on jo 17. sukupolvi, ja jatkoa on luvassa, sillä myös Lepän viisivuotias tytär osallistuu tilan töihin.”Hän on oikein topakka tyttö.”Uusien ministereiden sidonnaisuusilmoituksen mukaan Lepällä on 46 hehtaaria omaa peltoa ja 196 hehtaaria metsää. Viime vuoden noin kahden miljardin euron maataloustuista Lepän osuus oli liki 120 000 euroa.”Ruoka on ihmisoikeuksien ihmisoikeus. Ruoka pitää myös nostaa jälleen EU:n yhteisen maatalouspolitiikan keskiöön”, Leppä vaatii.Hänen mielestään ruokaa määrittää nytkin liikaa hinta. Jos tuet poistettaisiin ja mentäisiin puhtaan markkinamekanismin ehdoilla, hinta korostuisi yhä enemmän laadun kustannuksella.”Ruoalla on hinnan lisäksi arvo”, Leppä saarnaa ja ylistää pohjoismaista ”premium-luokan ruokaa”, johon voi luottaa ja jonka alkuperän voi jäljittää.Lepällä on vasta muutaman viikon kokemus pari vuotta kestävästä ministerin pestistään, hän tuntuu olevan uudessa roolissaan jo kuin kala vedessä.Se ei ole ihme, sillä ministeriön asiat ovat vuodesta 1980 maata viljelleelle yrittäjälle tuttuja.”Olen koko ikäni toiminut mahdollisimman käytännönläheisellä tavalla, ja ylisukupolvinen talonpoikaisuus on minuun sisäänrakennettu.”Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokuntaa viidennen kauden kansanedustaja ehti johtaa kymmenkunta vuotta. Uuden roolin omaksumista edesauttaa myös Lepän jo yli 50 vuotta sitten aloittama harrastuksista rakkain, näytteleminen.”Näyttelemisestä en koskaan vakavasti ammattia ajatellut, mutta oman kylän seuratoiminta hienossa yhteisössä on se mun juttu. Enkä istuisi tässä nyt ilman sitä”, Leppä arvioi työhuoneessaan Helsingin keskustassa ja myöntää, että politiikkakin on osin näyttelemistä.Ensi kesänä ministerin voi nähdä esittämässä lehdenmyyjää Koirakiven nuorisoseuran kesäteatterin näytelmässä, joka kertoo laulaja Laila Kinnusesta http://www.hs.fi/haku/?search-term=Laila%20Kinnusesta ”Rooli ei ole suuren suuri, mutta näyttävä se on.”Ainoa, mikä on päässyt yllättämään tuoreen ministerin, ovat virkaan liittyvät kiireet, vaikka juuri niiden takia ministereiden määrää lisättiin. Näin Lepän edeltäjän Kimmo Tiilikaisenkin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Kimmo%20Tiilikaisenkin (kesk) työtaakka hieman keveni.Äskettäin Tiilikainen osallistui vienninedistämismatkalle, jonka yhtenä aiheena oli elintarvikkeiden vienti. Se on myös Lepän ja koko hallituksen yksi kärkiteema.on pöydällä valmiina.”Leppä on jo lähtökuopissa kohti Aasiaa, jossa markkinoita elintarvikkeille vielä piisaa kovasta kilpailusta huolimatta.Ulkomaanreissuihin Leppä suhtautuu tyynesti, vaikka ilmoittikin heti kättelyssä pääministerille, ettei ole kielitaidossa mikään virtuoosi.”Mutta englannilla pärjään, eli juttuun tullaan.”Muutenkin Lepän koulutausta on vaatimattomampi kuin muiden uusien ministereiden, jotka ovat maistereita. Lepällä on kaksivuotinen maanviljelysteknikon koulutus Otavan maatalousoppilaitoksesta, minkä lisäksi hän on käynyt yrittäjäkursseja.Leppä näkee suomalaisen laaturuoan viennissä suuria mahdollisuuksia ja iloitsee viime aikojen avauksista, kuten sianlihan ja kananmunien viennistä Kiinaan.”Nautapuolella ja viljoissakin on mahdollisuuksia uusiin avauksiin.”Myöskään Euroopan ja Venäjän vientimarkkinoita ei Lepän mukaan saa unohtaa.”Olemme tietysti mukana EU:n rintamassa Venäjän pakotteissa, mutta on tärkeää ylläpitää sinne suhteita, sillä toivottavasti pakotteista päästään pian”, Leppä sanoo ja muistuttaa esimerkiksi Pietarin markkinoista, jotka ovat ”niin lähellä”.huolimatta maanviljelyn kannattavuus on Lepän mukaan heikkoa, mikä johtuu osin elintarvikeketjun epäreilusta tilanteesta.”Olen vedonnut elintarvikeketjun osapuoliin, erityisesti kauppaan, mutta ilman tuloksia. Alan tutkijoiden mukaan tuottajan osuus arvonlisän jaossa on selvästi pienentynyt ja kustannukset ovat nousseet.”Leppä odottaa nyt, mitä ruokaketjun selvitysmies Ilkka Mäkelä http://www.hs.fi/haku/?search-term=Ilkka%20M%C3%A4kel%C3%A4 ehdottaa. Selvityksen tavoite on edistää ruokapoliittisen selonteon toimeenpanoa ja hallitusohjelman tavoitetta parantaa ulkomaankaupan vaihtotasetta lisäämällä elintarvikevientiä.Viljelijät tilittivät ahdinkoaan runsas vuosi sitten näyttävällä traktorimarssilla. Lepän mukaan 5 000 ihmisen ja 700 traktorin vyöry Helsinkiin tuotti tuloksia. Osana kriisipakettia esimerkiksi tukia hieman lisättiin ja kohdennettiin kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville. Myös niiden maksatuksia saatiin aikaistettua.Leppä myöntää, että maatalousbyrokratiassa olisi vielä korjattavaa, vaikka esimerkiksi sähköinen tukien hakeminen on tuonut hieman helpotusta.sen sijaan pienistäkin virheistä tukihakemuksissa ovat Lepän mukaan osin kohtuuttomia.”Oikeusturvan rajoja kolkuttelee, kun pienen inhimillisen virheen takia sanktio voi kumuloitua niin, että hakija menettää jopa kymmeniätuhansia euroja. Rangaistuksen sijaan voisi olla ensin vaikka keltainen kortti.”Puhtaan ruoan lisäksi Leppä aikoo markkinoida maailmalla suomalaista biotaloutta ja muistuttaa, ettei biotalous tarkoita suinkaan vain puun polttoa, vaan myös puurakentamista ja puun käyttämistä raaka-aineena vaikkapa kankaissa ja astioissa.Hakkuutähteitä riittää Lepän mukaan energiaksi, kun metsä kasvaa ja hakkuita voidaan lisätä.”Metsä kasvaa nyt puolet enemmän kuin 60 vuotta sitten, koska sitä on uudistettu tehokkaasti ja hoitotyöt tehty ajallaan.”

1) Mistä asiasta voisit puhua koko yön?

”Harrastuksiin liittyvistä asioista, kuten teatterista, raviurheilusta ja metsästyksestä, riittäisi puhetta varmaan koko yöksi.”

2) Kuka on ammatillinen esikuvasi?

”Olen käytännönläheinen mies, ja minulla on talonpoikainen ja ylisukupolvinen ajattelu. Minusta Johannes Virolainen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Johannes%20Virolainen yhdisti hienosti omalla ajallaan talonpoikaisen ajattelun ja politiikan.”

3) Miten kotitaustasi on vaikuttanut poliittiseen ajatteluusi?

”Perheissämme on yli sukupolvien osallistuttu kuntapolitiikkaan ja järjestöjen puolella myös valtakunnan politiikkaan. Aina on pidetty iltamia ja urheilukilpailuja. Itsekin pidin jo pienenä poikana kokouksia, ja laitoin niistä ilmoituksia seinälle eli matkin isompia.”

4) Mikä on maailmassa suurin ongelma, jonka haluaisit ratkaista?

”Kyllä se on nälkä. Vaurastuvassa maailmassa valtava määrä ihmisiä, myös lapsia, näkee nälkää, ja vedestäkin on pulaa. Se on sydäntä särkevää.”

5) Millainen viikonloppu on edessä?

”Lauantaina on järjestöasioita, ja suunnitelmissa oli myös taidenäyttely. Sunnuntaina alkaa Maltalla kaksipäiväinen maatalousministereiden epävirallinen kokous. Kyllä sinne nyt pitää mennä.”