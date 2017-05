Imatralainen rajamies on kaivanut suomalaisten sotavainajien jäännöksiä Venäjällä jo 21 vuotta – ”Sodan aikana heidät pestiin ja lähetettiin kotiin, me teemme saman jutun” Mika Albertssonin johtama ryhmä on kaivanut yli 300 suomalaisen sotavainajan jäännökset Venäjältä.