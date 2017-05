Kansainvälinen lentotoimintaharjoitus alkaa maanantaina Pohjois-Suomessa – harjoittelemassa yli sata lentokonetta 11 maan asevoimista

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Maanantaina Pohjois-Suomessa alkaa Suomen, Norjan ja Ruotsin ilmavoimien järjestämä kansainvälinen lentotoimintaharjoitus. Noin kaksi viikkoa kestävään harjoitukseen osallistuu yli sata ilma-alusta yhteensä 11 maan asevoimista.



Arctic Challenge Exercise 2017 (ACE 17) harjoitus pidetään Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosien ilmatilassa. Harjoitus alkaa maanantaina 22. toukokuuta ja päättyy perjantaina 2. kesäkuuta.



Kolmen järjestäjämaan lisäksi harjoituksessa on joukkoja Alankomaiden, Belgian, Ison-Britannian, Kanadan, Ranskan, Saksan, Sveitsin ja Yhdysvaltain asevoimista.



Suomen ilmavoimien mukaan kahden viikon aikana harjoitellaan monikansallisten joukkojen osallistumista kansainvälisen kriisinhallintatehtävän ilmaoperaatioihin.



Nyt alkava harjoitus on yksi vuoden suurimmista lentotoimintaharjoituksista Euroopassa. Harjoitukseen osallistuu monitoimihävittäjien lisäksi kuljetus- ja yhteyskoneita, ilmatankkauskoneita, valvonta- ja taistelunjohtokoneita. Mukana on myös kuljetus- ja pelastushelikoptereita.



Kaikissa kolmessa järjestäjämaassa toimii harjoituksen päätukikohta. Suomessa se on Rovaniemi, Norjassa Bodø ja Ruotsissa Luulaja.



Harjoituksessa lennetään arkipäivisin, ei viikonloppuisin. Lentotoimintaa on kello 9–18-välisenä aikana. Lentokierroksia tehdään aamupäivällä ja iltapäivällä.



Harjoitus voi näkyä ja kuulua maan pohjoisosissa ja lännessä. Koneita lentää Suomen alueella Pohjois-Suomessa sekä Perämerellä ja rannikolla Oulusta Kokkolaan välisellä alueella.



Koneet lentävät myös matalilla lentokorkeuksilla ja käyttävät omasuojausjärjestelmiinsä kuuluvia soihtuja, jotka voivat näkyä taivaalla kirkkaina valoilmiöinä. Lentokierroksilla voidaan lentää myös yliäänilentoja.



Suomessa yleisö voi nähdä koneiden ilmaan nousuja ja laskeutumisia Rovaniemen lentoaseman siviiliterminaalin puolelta.



Rovaniemeltä ilmaan nousee esimerkiksi yhdysvaltalainen F-15 Eagle -monitoimihävittäjiä ja Ranskasta Rafale- ja Mirage 2000 -monitoimihävittäjiä.



Suomi, Norja ja Ruotsi järjestivät vastaavanlaisen harjoituksen ensimmäisen kerran vuonna 2013. Sen jälkeen harjoitus on toistettu joka toinen vuosi. Tänä vuonna harjoituksen johtovastuussa on Suomen ilmavoimat.