Pääkaupunkiseudulle on luvassa aurinkoinen sunnuntai

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Sunnuntai on pääkaupunkiseudulla aurinkoinen 82 Nyt toistetaan : Sunnuntai on pääkaupunkiseudulla aurinkoinen

Koko Etelä-Suomessa on poutaista ja aurinkoista. Illalla pilvisyys lisääntyy Varsinais-Suomessa.



Maan keski- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee. Lämpötila on idästä Perämeren rannikolle kymmenestä viiteentoista. Pohjois-Lapissa lämpötila on viiden asteen paikkeilla.



Maanantaina lounaasta kiertyy kuurosateita maan eteläosaan.