Nainen löytyi puukotettuna asunnosta Virroilla

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Vuonna 1962 syntynyt nainen puukotettiin hengiltä Virroilla Pirkanmaalla lauantai-iltana, Sisä-Suomen poliisi kertoo.



Taustalla oli naisen ja syylliseksi epäillyn, vuonna 1959 syntyneen miehen välinen riita, joka oli syntynyt alkuillan aikana alkoholin nauttimisen yhteydessä. Riidan on kerrottu jatkuneen naisen asunnossa ja päättyneen naisen kuolemaan.



Poliisi sai tiedon puukotuksesta ennen iltakymmentä. Paikalle saavuttuaan poliisi ja sairaanhoidon yksikkö totesivat, ettei uhrin hyväksi voitu tehdä mitään.



Sekä uhri että syylliseksi epäilty mies olivat paikkakuntalaisia. Poliisin mukaan he eivät asuneet yhdessä, mutta olivat tuttuja keskenään. Asunnossa on ollut myös yksi vuonna 1979 syntynyt paikkakuntalainen mies. Epäilty otettiin kiinni lähistöltä ennen puoltayötä.



Epäilty pidätettiin sunnuntaina ja häntä tullaan esittämään vangittavaksi mahdollisesti jo maanantaina.