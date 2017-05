Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Aamu lämpenee nopeasti pääkaupunkiseudulla 71 Nyt toistetaan : Aamu lämpenee nopeasti pääkaupunkiseudulla

Päivälämpötila on etelässä ja Keski-Suomessa seitsemästätoista kahteenkymmeneen asteeseen.



Illalla etelässä ja lännessä sataa paikoin. Maan keskivaiheilla on selkeää. Lapissa pilvisyys on runsasta, ja Pohjois-Lapissa voi tulla vesi- tai räntäkuuroja.



Maan itäosassa ja Meri-Lapissa asteita on kahdestatoista viiteentoista. Koillismaalla ja Pohjois-Lapissa on kylmempää.