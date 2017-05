Kotimaa

Juuri nyt

Liikenteen

Joulukuun

Toinen tapaus

Kolmas

Romppanen

”Jos lennokki jää helikopterin alle alaspäin suuntautuvaan ilmavirtaan, niin se tulee sieltä alas kuin kivi. Tulee karmeaa jälkeä, jos se osuu ihmisen päähän.

Ylitarkastaja

Trafi