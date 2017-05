Maanantaina iltapäivällä etelässä mahdollisesti sadekuuroja – pohjoisessa vielä yöpakkasia

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Sadekuurot mahdollisia tiistaina Etelä- ja Keski-Suomessa

Sää jatkuu poutaisena suuressa osassa maata. Maan etelä- ja keskiosassa voi tulla paikallisia iltapäiväkuuroja.



Pääkaupunkiseudulla on tiistaina aamulla selkeää. Päivällä pilvisyys lisääntyy ja tulee paikallisia sadekuuroja. Lämpötila kohoaa 16–20 asteeseen.



Etelä-Suomessa pilvisyys vaihtelee ja siellä täällä tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on 15–20 astetta.



Keski-Suomessa voi tulla aamulla jokunen sadekuuro pilvisyyden vaihdellessa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on aurinkoista, Lapissa pilvisyys päivällä lisääntyy, mutta sää pysyy pääosin poutaisena.



Päivälämpötila on Keski-Suomessa 12–16, Oulun seudulla noin 13 ja muualla pohjoisessa enimmäkseen 5–10 astetta.



Yötä kohti sää muuttuu selkeäksi lähes koko maassa. Pohjoisessa on yöllä pakkasta. Aivan etelässä satelee paikoin lämpötilan pysyessä noin 10 asteessa.



Keskiviikkona etelässä on paikallisten sadekuurojen mahdollisuus. Keski-Suomesta Etelä-Lappiin on aurinkoista, pohjoisempana on enimmäkseen pilvipoutaa. Päivälämpötila vaihtelee etelän ja lännen 20 asteesta Lapin 10 asteen vaiheille – aivan pohjoisessa on viileämpää.



Suuressa osassa Eurooppaa sää on aurinkoinen ja hyvin lämmin. Balkanilla sää jatkuu kuurosateisena, myös ukkonen jyrähtelee.