Kotimaa

Työntekijän käsi vammautui työtapaturmassa – Hartwall sai 12 000 euron yhteisösakon työturvallisuus­rikoksesta

Hartwall-yhtiö on tuomittu maksamaan työturvallisuusrikoksesta 12 000 euron yhteisösakko. Työturvallisuuden laiminlyönnin takia työntekijän käsi vammautui, kun hän käytti kärkisorvia hiontatyössä pidellen kädessään hiomanauhaa.



Tapaturma sattui Lahdessa kesäkuussa 2015.



Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi lisäksi sakkoja kahdelle kunnossapidon esimiehelle. Kumpikin sai 20 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta.



Oikeuden mukaan miehet olivat laiminlyöneet huolehtia siitä, että työntekijät on perehdytetty riittävästi turvallisiin työtapoihin. He eivät olleet myöskään valvoneet, että työturvallisuus­määräyksiä noudatetaan.



Oikeus viittasi Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedotteeseen, jonka mukaan on ehdottomasti kiellettyä käyttää kärkisorvia hiomiseen niin, että hiomanauhaa pidellään käsissä. Siihen liittyy jopa kuolemanvaara.



Oikeus painotti, että oikeuskäytännössä työnantajan huolellisuus­velvollisuus työturvallisuusasioissa on asetettu korkealle.



”Työnantaja tavoittelee ja saa taloudellista hyötyä työntekijöiden toiminnasta, ja vastapainoksi työnantajalta ja sen asiasta vastaavilta edustajilta organisaatiossa voidaan vaatia, että se ei tapahdu työntekijöiden hengen tai terveyden kustannuksella.”



Oikeus arvioi, että työturvallisuustyö on Hartwallissa yleisesti korkealla tasolla. Järjestelmä on kuitenkin pettänyt ja riskiarviointi epäonnistunut siltä osin kuin kyse oli nauhahionnasta kärkisorvilla.