Lämpimintä keskiviikkona on Lounais-Suomessa

kaakossa on pieni sadekuurojen mahdollisuus.Pääkaupunkiseudulla pilvisyys vaihtelee ja voi olla runsaanpuoleista. Sadekuurojen mahdollisuus on kuitenkin vain pieni. Päivän ylin lämpötila on lähellä 18:aa astetta.Uudenmaan ohella myös kaakossa on pilvisyyttä, vähän myös lounaassa. Päivälämpötila on korkeimmillaan lounaassa – noin 20 astetta.Pohjoisessa on aurinkoista, mutta Lapissa pilvisyys lisääntyy, ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin vähän. Päivälämpötila on aivan pohjoisessa lähellä 5:tä astetta.Yöllä maan länsiosaan leviää torstaiaamuksi lännestä sateita.kuluessa paikallisia sateita tulee maan etelä- ja keskiosassa sekä Lapissa. Myös pilvisyys on laajalti keskiviikkoista runsaampaa. Päivälämpötila on enimmillään noin 18 astetta.Euroopassa epävakaisin sää on keskiviikkona Baltiassa, itäisessä Keski-Euroopassa sekä Balkanilla ja Kreikassa. Aurinkoisinta ja lämpimintä on Espanjan suunnalla.