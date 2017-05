Kotimaa

Mediatutkimus: Älypuhelin jo usealla alle kouluikäisellä, suurin osa lapsista lukee yhä mieluiten paperilta

Lasten median käyttö on monipuolisempaa kuin koskaan ja se monipuolistuu edelleen. Kaikkein tunnetuimmat hahmot lapsille ovat Muumit, Angry Birds ja Aku Ankka. Pienet lapset katsovat televisiota varsinkin aamuisin, illalla keskitytään lukemiseen.



Muun muassa nämä tiedot ilmenevät tuoreesta Yippee 2017 -tutkimuksesta, jonka mediayhtiö Sanoma teetti tutkimusyhtiö Kantar TNS:llä. Se piirtää kuvaa siitä, millaisessa mediamaailmassa 3–16-vuotiaat lapset elävät Suomessa vuonna 2017.



Televisiolla, sarjakuvilla ja kirjoilla on yhä suuri rooli lasten median käytössä, mutta erilaiset verkon videopalvelut ja sosiaalinen media vievät entistä enemmän lasten aikaa ja huomiota. Tutkimuksen mukaan median käyttö vaihtelee kellonajan ja lapsen iän mukaan.



Esimerkiksi aamuisin lapset käyttävät sosiaalista mediaa ja televisiota. Päivisin on videopalveluiden, pelien ja sarjakuvien vuoro, illat kuluvat television, videopalveluiden ja kirjojen parissa.



Tilanne on hieman erilainen, kun katsotaan alle 8-vuotiaiden tekemisiä: heillä tv on yhä aamun ja aamupäivän käytetyin media, kun taas päivällä ja illalla televisio pitää kakkossijaa, tilalle nousevat esimerkiksi videopalvelut ja kirjat.



Iltaisin ennen nukkumaanmenoa luetaan yhä kirjoja tai sarjakuvia. Moni tutkimukseen osallistunut kertoi, että kun luetaan, keskitytään nimenomaan vain lukemiseen.



Myös lukutapa muuttuu hitaasti. Kuutisenkymmentä prosenttia kertoi, että lukee yhä mieluiten paperilta, noin neljännes ei välitä tai osaa sanoa ja viitisentoista prosenttia sanoo, että lukee mieluiten kännykältä tai tabletilta.



On selvää, että videon käyttö kasvaa. Lähes puolet sanoo lisänneensä videoiden ja muun liikkuvan kuvan katsomista. Samoin sosiaalisen median käyttö kasvaa. Esimerkiksi 13–16-vuotiailla ja varsinkin tytöillä sosiaalisen median merkitys on korostunut.



Älypuhelin on tuttu laite lähes kaikille 3–16-vuotiaille, ja he myös käyttävät sitä. Oma älypuhelin on 67 prosentilla, ja 19 prosentilla on perheessään älypuhelin, jota he voivat käyttää. Vajaa viidennes alle kouluikäisistä omistaa oman älypuhelimen ja kouluikäisistä se on jo yhdeksällä kymmenestä. Juuri kouluunmeno on monessa perheessä se hetki, kun lapsi saa puhelimen ja se on nykyisin usein älypuhelin.



Kuusi kymmenestä käyttää laitetta muuhunkin kuin puheluihin eli somen seuraamiseen, tv-lähetysten ja videoiden katsomiseen ja peleihin. Kolmanneksella lapsista on oma tabletti ja lähes puolella perheessään tabletti, jota voi käyttää.



Lähes kaikki lapset pelaavat jollain pelilaitteella kuukausittain. Noin 70 prosenttia lapsista käyttää mobiililaitetta eli esimerkiksi kännykkää pelaamiseen. Pojat pelaavat paljon enemmän kuin tytöt ja kaikkein kovimpia pelaajia ovat 8–12-vuotiaat.



Tutkimus selvitti myös rahankäyttöä: valtaosa saa vanhemmiltaan rahaa ja se kuluu pääasiassa herkkuihin, leluihin ja vaatteisiin sekä kenkiin. Kärkikolmikon perässä tulevat ulkona syöminen, tietokoneisiin liittyvät hankinnat, limut, energiajuomat, välipalat ja meikit.



Helsingin Sanomat on osa tutkimuksen teettänyttä Sanomaa.