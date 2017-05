Toimittajayhdistykset esittävät muutosta julkisuuslakiin – lain halutaan koskevan myös julkisessa määräysvallassa olevia yrityksiä

Kotimaa

Toimittajayhdistykset esittävät muutosta julkisuuslakiin – lain halutaan koskevan myös julkisessa määräysvalla

Kuusi toimittajayhdistystä ehdottaa muutosta julkisuuslakiin. Yhdistykset haluavat, että julkisuuslaki ulotettaisiin koskemaan myös julkisen vallan määräysvallassa olevia yrityksiä.



Toimittajayhdistykset jättivät ehdotuksensa lain muuttamisesta oikeusministeriölle keskiviikkona.



Julkisten toimintojen yhtiöittäminen on lisääntynyt viime vuosina. Toimittajayhdistykset huomauttavatkin, että sen myötä vallankäyttö ja julkisten varojen käyttö siirtyvät yleisön kontrollin ulottumattomiin.



”Esimerkkinä kehityksestä on Länsimetro-hanke, johon liittyvistä huomattavista epäselvyyksistä on mahdotonta saada tietoa julkisuuslaissa olevan puutteen takia”, kirjoittavat toimittajayhdistykset tiedotteessaan.



Toimittajayhdistykset esittävät, että julkisuuslain soveltamisala ulotettaisiin koskemaan yksityisiä yrityksiä, yhdistyksiä ja säätiöitä, jos julkinen valta käyttää niissä määräysvaltaa. Nykyisin voimassa oleva laki ei koske niitä edes silloin, kun ne ovat kokonaan julkisen vallan omistamia tai käyttävät julkisia varoja.



Esimerkiksi Ruotsissa julkisuuslaki koskee myös yksityisiä yrityksiä, jos julkinen valta on niissä määräävässä asemassa.



Hallitus suunnittelee lisää yhtiöittämisiä esimerkiksi väylähankkeissa ja sosiaali- ja terveysalalla.



”Sote-uudistuksen yhteydessä yritykset alkavat myös lisääntyvässä määrin tuottaa julkisia palveluja. Siten yhä suurempi osa julkisten varojen käytöstä tapahtuisi kulisseissa ilman, että veronmaksajilla olisi mahdollisuutta seurata varojen käytön asianmukaisuutta”, huomauttavat yhdistykset.



Muutosta julkisuuslakiin ehdottavat Oikeustoimittajat, Kaupunkitoimittajat, Politiikan toimittajat, Taloustoimittajat, Terveystoimittajat ja Tutkivan journalismin yhdistys.