Irakilaiskaksoset pääsevät vapaaksi – kaikki syytteet nurin teloitusvideo­jutussa Tampereella

Tampere. Pirkanmaan käräjäoikeus on hylännyt kaikki terrorimurhasyytteet, joissa kahta irakilaiskaksosta syytettiin joukkomurhista Irakissa. Oikeus määräsi heidät heti päästettäväksi vapaiksi.



Tämä tarkoittaa sitä, että miehet pääsevät vapaiksi jo keskiviikkona. Poliisi on jo etukäteen varautunut siihenkin mahdollisuuteen, että miehet lasketaan vapaaksi ja pohtinut, mihin miehet nyt majoitetaan, kun vankilaan ei enää voi.



Vapautuminen syytteistä heti käräjäoikeusvaiheessa tarkoittaa myös sitä, että he ovat nyt ottaneet ison askeleen kohti koppikorvauksia. Jos tuomiosta tulee lainvoimainen, miehet ovat oikeutettuja syyttömänä vangitun korvauksiin, jotka lienevät vähintään kymmeniätuhansia euroja kummallekin. Mutta sitä ennen saattaa tulla eteen vielä hovioikeusvaihe.



Miehet ovat olleet vangittuna jo yli viisi sataa päivää. Perusmuotoinen koppikorvaus on noin sata euroa päivä.



Näyttö ei riittänyt tuomitsemiskynnyksen ylittymiseen. Oikeus piti mahdollisena, että miehet eivät liity mitenkään joukkomurhaan vaan ovat tulleet liitetyksi siihen myöhemmin. Miehiä syytettiin muun muassa yhdestätoista terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta, avunannosta tähän ja sotarikoksesta.



Oikeus ei näyttänyt antavan paljon arvoa jutussa kuulluille neljälle anonyymille todistajille.



Heistä kukaan ei aiemmin tuntenut veljeksiä, mutta he kertoivat nähneensä veljesten näköiset henkilöt Isisin taistelijoiden keskuudessa. Oikeus suhtautui tähän todistusarvoon pidättyvästi, sillä oikeudessa ei voitu kuulla niitä ihmisiä, jotka olivat kertoneet kuulluille todistajille nämä nimet.



Moni muukin seikka häiritsi oikeutta todistajien puheessa ja se päätyi toteamaan, että kaksosten tunnistaminen propagandavideon teloittajaksi jäi luotettavalla tavalla näyttämättä. Se ei riittänyt, että todistajat jälkikäteen tunnistivat miehet valokuvista.



Samoin oikeus uskoi, että todistajat olivat saattaneet saada tunnistamiseen vaikutteita videosta.



”Kysymys on ollut ennestään tuntemattomien henkilöiden tunnistamisesta, mikä jo itsessään lisää tunnistamiseen liittyviä epävarmuustekijöitä ja väärän päätelmän riskiä”, oikeus totesi.



Oikeus huomioi sen, että puolustus ei voinut selvityttää esimerkiksi sitä, mikä oli todistajien kytkös tapahtumiin ilman, että heidän henkilöllisyytensä olisi paljastunut. Lisäksi puolustus ei voinut kuulla omia todistajiaan, joilla olisi voinut olla olennaisia tietoja asiasta.



Oikeus myös kiinnitti huomiota siihen, että irakilainen tutkintatuomari jonkin verran rajoitti kysymyksiä, kun heitä kuultiin videoyhteyden kautta Irakista.



Asiassa siis olennaisin näyttö oli anonyymi todistelu, mutta siihen liittyi oikeuden mukaan liikaa luotettavuutta vähentäviä seikkoja. Kun muukaan todistelu ei tukenut riittävästi näyttöä, syytteet hylättiin.



”Käräjäoikeuden vastaanottama näyttö jättää avoimeksi sen vaihtoehdon, että [veljekset] eivät liity syytteessä tarkoitettuihin tapahtumiin mitenkään, vaan he ovat tulleet niihin yhdistetyksi jälkikäteen”, oikeus linjasi.







Fakta Isis teloitti yli tuhat

Miehet pidätettiin Suomessa joulukuussa 2015. He olivat tulleet Suomeen muutamaa kuukautta aiemmin turvapaikanhakijoina.



Camp Speicherin joukkomurhat tehtiin Isisin valtaamassa lentotukikohdassa kesäkuussa 2014 Irakin Tikritissä. Alueella murhattiin yli tuhat Irakin armeijan sotilasta.



Ilmiannon perusteella Suomessa poliisi alkoi epäillä, että toinen miehistä olisi Isisin propagandavideolla ihmisiä teloittava barettipäinen mies.