Kotimaa

Metsähallitus ei vuokraa maata pullottamoyrittäjille saamelaisten pyhän lähteen luota

Metsähallitus ei vuokraa maata Utsjoen Sulaojan lähteen läheltä sinne suunniteltua vedenpullottamoa varten. Syynä on, että kaavailtu pullottamo sijaitsisi osin muinaisjäännösalueella.



Muinaismuistolain mukaan muinaisjäännöksiin ei saa kajota.



Osa saamelaisista pitää Karigasniemen Sulaojaa pyhänä lähteenä. Sen vesi pysyy sulana myös kovilla pakkasilla. Lähteen kautta on kuljettu kohti pyhää Ailigastunturia. Lähteen vedellä on uskottu olevan parantavia vaikutuksia.



Paikallisten yrittäjien havittelema arktisen lähdeveden pullottamo aiheutti runsaasti vastustusta. Sulaojaan kaavailtiin pullottamoa jo viime vuosikymmenellä, mutta tuolloinkin hanke kaatui paikallisten vastustukseen.



Utsjoen kunnanhallitus ilmoitti jo helmikuussa, ettei sillä ole pullottamoa vastaan mitään.



Sulaojan lähteen vesi on kristallinkirkasta. Lähdettä sanotaan usein Suomen suurimmaksi. Se tuottaa vettä runsaat 30 000 kuutiometriä vuorokaudessa eli yli 300 litraa sekunnissa.



Sulaojan allikosta käytetään nimeä Sulalampi tai Seitalampi. Sen pituus on noin 300 metriä ja ala 0,75 hehtaaria. Laskupurona on Sulaoja, jonka lämpötila on ympäri vuoden noin kolme astetta. Tunnettu Kevon vaellusreitti alkaa lähteen välittömästä läheisyydestä.



Sulaojaa ympäröivät maat omistaa Metsähallitus. Utsjokelainen neljän saamelaisyrittäjän ryhmä halusi vuokrata noin kolmen hehtaarin alueen, joka sijaitsee 140 metrin päässä varsinaisesta lähteestä. Vettä oli tarkoitus ottaa maa-alueella jo olevasta kaivosta.



Suunnitelmissa oli rakentaa noin 150–250 neliömetrin suuruinen rakennus, jossa olisi pullottamon lisäksi viileä puskurivarasto lähdevedelle. Vettä oli tarkoitus käyttää aluksi noin 80 kuutiometriä vuorokaudessa.