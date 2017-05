Kirkkonummelaisen miehen epäillään huijanneen väärennetyillä ajokorteilla 125 000 euroa – valtaosa rahoista meni huumehankintoihin

Kotimaa

Kirkkonummelaisen miehen epäillään huijanneen väärennetyillä ajokorteilla 125 000 euroa – valtaosa rahoista me

38-vuotiaan kirkkonummelaisen miehen epäillään tehtailleen ajokorttiväärennöksiä, joiden turvin hänen uskotaan huijanneen yrityksiltä noin 125 000 euron arvosta erilaisia tuotteita kuten elektroniikkaa ja jopa autoja. Rikokset tapahtuivat kevään 2015 ja joulukuun 2016 välisenä aikana. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo saaneensa asiaa koskevan esitutkinnan päätöksen, ja asia siirtyy nyt syyteharkintaan.



Kaikkiaan syyteharkintaan siirtyy 115 rikosta. Miestä epäillään törkeistä väärennyksistä, identiteettivarkauksista sekä törkeistä petoksista. Rikokset tapahtuivat eri puolilla Suomea ja joissain tapauksissa ulkomailla, esimerkiksi Ruotsissa.



Poliisi kuvaa epäillyn toimintaa ammattimaiseksi ja väärennöksiä taitaviksi. Mies tehtaili uhrien henkilötiedoilla väärennettyjä ajokortteja ja loi petoksia varten valeidentiteettejä.



Joissain tapauksista mies väärensi ajokortin tulostamalla tietokoneella luomansa henkilötiedot paperille, jonka sitten liimasi esimerkiksi puhtaaksi hiotun kaupan kanta-asiakaskortin päälle. Joskus pohjana toimi toinen ajokortti, jolloin väärennöksestä tuli entistä vakuuttavampi.



Tyypillisesti väärennettyihin ajokortteihin on ollut asetettuna pääepäillyn kuva, kun taas tiedot ovat olleet petoksen uhrin.



Poliisin mukaan ”tulosta ja liimaa” -tekotapa on sinällään helppo, mutta ammattimaisuudesta kertovat käytetyt ohjelmistot sekä laadukkaat kuva-aihiot, joiden avulla väärennyksistä tuli aidon näköisiä. Väärennystyötä helpotti miehen mainostoimistotausta.



Väärennysten tekeminen vaati myös sinnikkyyttä, sillä joissakin tapauksissa onnistunut väärennös syntyi vasta useiden kymmenien harjoitusvedosten ja luonnosten jälkeen.



Väärennetyn ajokortin ympärille epäilty loi kuhunkin rikokseen sopivan valeidentiteetin. Törkeimmissä tapauksissa tekijä rakensi identiteetin asusteita ja kulkukortteja myöten, jotta vaikuttaisi uskottavammalta esimerkiksi liikkeessä asioidessaan. Tiedot valeidentiteettiä varten mies hakemalla netistä uhrin tiedoilla löytyviä sivuja, joiden kautta hän sai selville esimerkiksi tämän työtehtävät.



Yksittäisen kansalaisen ja uhrin tietoja on sittemmin käytetty eritasoisien petoksien tekemiseen. Yksittäisen uhrin tietoja on saatettu käyttää yli kymmenessä tapauksessa.



Petoksia mies teki eri tavoin. Tavallisesti hän hankki tavaroita nettikaupoista. Tilauksissa epäilty käytti hankkimaansa prepaid-liittymää, jonne postipakettien saapumisilmoitukset lähetettiin.