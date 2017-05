Kotimaa

Vettä satelee helatorstaina monin paikoin – Lämpötila kohoaa kuitenkin lähelle 20 astetta

Helatorstaita vietetään koko maassa epävakaisessa säässä. Pääkaupunkiseudulla sää pilvistyy päivällä ja paikoin sataa vettä. Illalla on jälleen selkeämpää. Lämpötila ehtinee käydä ennen sateita lähellä 20 astetta.



Lännestä saapuva matalapaine tuo sateita maan eteläosaan. Aamulla sateita tulee lännessä, illalla idässä. Päivälämpötila on enimmäkseen noin 15 astetta, sateessa jäädään paikoin alle 10 asteeseen. Poutaisilla paikoilla lämpötila nousee lähelle 20 astetta.



Maan keski- ja pohjoisosassa sataa päivän kuluessa paikoin lännestä alkaen. Etelä-Lapin tienoilla sateet näyttäisivät jäävän vähäisemmiksi. Pohjois-Lapissa sade tulee osin räntänä.



Illalla lännessä on jo selkeämpää ja idässäkin olevat sateet väistyvät hiljalleen edelleen itään. Pohjois-Lapissa voimistuu kylmä pohjoistuuli ja Koillis-Lapissa sataa illalla lunta.



Perjantaina Suomeen virtaa pohjoisesta viileää ilmaa. Maan etelä- ja keskiosassa on laajalti aurinkoista, idässä tulee paikallisia sadekuuroja. Iltapäivällä vettä tulee myös etelärannikon tuntumassa.



Lapissa pilvisyys on runsasta, Pohjois- ja Itä-Lapissa tulee vesi- ja lumikuuroja. Päivälämpötila on etelässä 15–18, Oulun korkeudella noin 10, Pohjois-Lapissa enimmäkseen 2–5 astetta.



Britteinsaarilta ulottuu torstaina korkeapaine poutaisine säineen läntiseen Eurooppaan. Espanjan ja Portugalin hyvin lämpimään ilmamassaan kehittyy paikoin ukkoskuuroja.



Epävakaisen sään alue ulottuu Välimeren keskivaiheilta Itä-Eurooppaan ja edelleen koilliseen. Sateita ukkosen kera esiintyy yleisesti Italiasta itään Balkanin niemimaan ja Kreikan suuntaan. Fennoskandiaan virtaa pohjoisesta viileää ilmaa.