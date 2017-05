Kesätorstaisin Mauno Koivistolle ei saanut puhua politiikkaa, muuten seuraukset olivat tylyt – lentopallokaverit muistelevat peli-iltoja Kultarannassa

Kotimaa

Kesätorstaisin Mauno Koivistolle ei saanut puhua politiikkaa, muuten seuraukset olivat tylyt – lentopallokaver

Parikymmentä

Kesätorstaiset

Loimun

”Koivisto oli meidän presidentti, eikä häntä kuulunut sinutella noin.”

Pelikausi

Peli-ilta

Kausi

Kun

pitkää miestä saapui presidentin kesäasunnolle Naantalin Kultarantaan joka torstai. Porttivahdit tervehtivät miehiä, jotka menivät vaihtamaan peliasuihin. Vaatteita vaihtamassa oli muitakin pelaajia, kuten presidentin turvamiehiä ja Kultarannan työntekijöitä.Joskus harvoin yksi pelaaja tuli hieman myöhässä.”Kerran jouduimme odottamaan presidenttiä, kunoli kutsunut samaksi illaksi su­kulaisiaan vieraaksi”, muistelee turkulainenPian presidenttikiiruhtikin lentopallokentälle.”Presidentti kertoi, että hän oli pistänyt pelikengät jalkaan jo kahvipöydän alla. Hän harmitteli, että sukulaiset eivät olleet ymmärtäneet, että meillä oli peli-ilta”, Suokivi sanoo hymyillen.pelit olivat Koivistolle tärkeitä, sille ne olivat kesän harvoja vapaamuotoisia tapahtumia. Kerran Koivisto kaatui ja loukkasi kätensä ennen torstai-iltaa. Pelejä ei kuitenkaan peruttu, vaan presidentti pelasi heikommalla kädellään.Simo Suokivi oli yksi Mauno Koiviston kesäisistä lentopallokavereista. Koivisto pelasi talviaikaan lentopalloa Helsingissä Sikariporras-joukkueessa, mutta hän halusi jatkaa harrastusta myös Kultarannassa.Vuonna 1983 presidentin kansliasta otettiin yhteyttä Rai­sion Loimuun ja kutsuttiin seuran edustajat kahveille Kultarantaan. Siellä Koivisto sopi loimulaisten kanssa peli-illoista.puolelta pelejä oli järjestämässä naantalilainen. Hän vastasi siihen aikaan myös Raision Loimun viitosdivisioonan joukkueesta.”Viitossarjan otteluun oli vaikeampaa hankkia kuusi pelaajaa kuin houkutella parikymmentä veteraanipelaajaa Kultarantaan. Kaikki muut menot siirrettiin, kun Kultarannassa oli lento­palloa”, Santaharju kertoo.Osa pelaajista oli pitkän peli­uran tehneitä, osa taas harrastajia kuten Suokivi. Miesten ikähaarukka oli 50–60 vuotta.”Pelaajiksi kerättiin luotto­henkilöitä, ja meille painotettiin, että presidentti on presidentti eikä peleissä puhuta politiikkaa”, Suokivi kertoo.Yksi pelaaja ei muistanut tätä.”Hän rupesi tivaamaan Koi­vistolta, että miksi sä Manu et tehnyt sitä ja tätä. Koivisto oli meidän presidentti, eikä häntä kuulunut sinutella noin”, Suo­kivi kertoo. Kyselijä joutui poistumaan porukasta.alkoi yleensä kesäkuun puolivälissä ja jatkui elokuun puolelle. Kultarannassa oli kaksi kenttää ja pelaamassa neljä joukkuetta. Santaharju pyrki jakamaan ne tasaväkisiksi.”Ensimmäisen ottelun hävinnyt joukkue joutui aina vaihtamaan kenttää”, Suokivi kertoo.Hän muistelee, että presi­dentti joutui aika harvoin vaihtamaan. Peleissä taisteltiin tosissaan eikä annettu armo­pisteitä.”Ei meillä ollut mitään tallimääräystä, että Manun jouk­kueen pitäisi voittaa. Hänen joukkueeseensa taisi valikoitua aina vähän enemmän kovatasoisia miehiä”, Suokivi toteaa.Pelien aikana tittelit katosivat. ”Silloin muut pelaajat huusivat Manua, pressaa ja muuta terävää”, Suokivi kertoo.päättyi saunomiseen, iltapalaan ja pullolliseen Kultarannan olutta. Saunassa puhuttiin yleensä lentopallosta ja kesänvietosta. Välillä Koivisto puhui Turun-vuosistaan ja joskus harvoin ajan­kohtaisista asioista.”Hän oli muistaakseni ollut Ruotsissa valtiovierailulla tapaamassaja. Saunan lauteilla Manu totesi, että Silvia on Ruotsin paras ­sijoitus 400 vuoteen. Todella fiksu nainenhan hän on, eikä kukaan meistä rohjennut olla eri mieltä”, Santaharju kertoo.Presidentti oli myös kiinnostunut taustoista. Kun Suokivi kertoi olevansa Turun Osuuskaupan rautaosaston päällikkö, Koivisto piipahti myöhemmin kaupassa.”Hän oli ajanut toistakymmentä kilometriä pyörällä hakemaan kaupasta tavaroita.”Pyöräilevä presidentti ei ollut Varsinais-Suomessa harvinainen näky. Eräänä kesänä hän polki Kultarannasta Vahdolle katsomaan vanhaa kansakoulua, jossa oli töissä 1950-luvun alussa. Matkaa kertyi noin 60 kilometriä.huipentui ­karonkkaan, joka pidettiin muun muassa Krookilan museolla ja Huhkon kartanossa. Pelaajat antoivat Koivistolle lahjan.Eräänä kesänä miehet ostivat satelliittiantennin, jonka he kävivät asentamassa Koivistojen kesäpaikan Tähtelän katolle. Muita lahjoja olivat esimerkiksi vesipumppu ja untuvatakki.Vinkin lahjasta miehet saivat yleensä turvamiehiltä. Kerran valinta ei osunut nappiin.”Ostimme Koivistolle sementtimyllyn, johon hän totesi, että tokkopa hän sitä tarvitsee”, Santaharju kertoo.Karonkassa raikui laulu pit­källe yöhön asti. Koivisto lauloi usein haitarin säestämänä venäläisiä kansanlauluja ja yleensä myös Partisaanivalssin.Kerran karonkka melkein peruuntui, sillä presidentin piti olla aamulla Helsingissä.”Silloin taisi olla puhetta ­Irakin kauppasaarrosta. Koivisto kuitenkin palasi illalla takaisin ja ehti pelikentälle ja karonkkaan. Silloin meni aika myöhäiseen, kun Tellervo ei ollut matkassa”, Santaharju nauraa.Pelit jatkuivat Kultarannassa myöhemminkin. Ahtisaaren kaudella Kultarannassa pelattiin kerran pari kesässä ja Halosen kaudella muutamia kertoja.Viimeinen kerta oli vuonna 2006. Sen jälkeen Koivisto ei enää pystynyt pelaamaan.pelikaverit kuulivat Koiviston kuolemasta, heidän ensimmäinen ajatuksensa oli, että yksi peliveli on nyt poissa.”Vaikka sitä osasi odottaa, kuolema tulee silti aina yllätyksenä lähiomaisille ja tuttaville”, Santaharju sanoo.”En välitä sosialismista, mutta pidän häntä silti yhtenä parhaista presidenteistämme. Koivisto oli jämpti, rauhallinen ja vakaa, ja hän ajoi koko Suomen etuja”, Suokivi sanoo.