Kotimaa

Perjantaina on vielä lämmintä, mutta sitten viilenee – hallayö mahdollinen myös Keski-Suomessa

Sää on perjantaina aurinkoista ja poutaista suuressa osassa maata.



Pääkaupunkiseudulla päivä on aurinkoinen ja lämmin, iltapäivällä lämpötila kohoaa 20:n asteen tuntumaan.



Myös muualla maan etelä- ja keskiosassa päivä on aurinkoinen ja poutainen. Iltapäivällä pilvisyys voi vaihdella ja etelässä ovat yksittäiset sadekuurot mahdollisia.



Myös pohjoisessa sää on poutaista ja laajalti aurinkoista, iltapäivällä Pohjois-Lapissa voi tulla jokunen sadekuuro. Pohjoisenpuoleinen tuuli on iltapäivällä puuskaista.



Lauantaiyön ja lauantain kuluessa Suomeen virtaa kylmää ilmaa pohjoisesta. Yö on kylmä, pohjoisessa on pakkasta ja hallaa voi esiintyä myös maan keskiosassa.



Lauantaina maan länsiosaan leviää pilviä ja etenkin Pohjanmaan suunnalla tulee myös sateita. Maan itä- ja pohjoisosassa sää jatkuu poutaisena.



Keski-Euroopassa on laaja korkeapaine, sää on yleisesti aurinkoista ja hyvin lämmintä. Balkanilta Itä-Eurooppaan ulottuvalla alueella sää on epävakaisempaa.