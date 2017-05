Kotimaa

Sateen ropina säestää lauantaita Etelä- ja Keski-Suomessa

Lauantaista on tulossa sateinen päivä.



Maan koko eteläosassa sateita tulee yleisesti, joskin itärajalla sateen ropinaa saadaan odottaa iltapäivään asti.



Myöskään Ouluun, Kajaaniin ja Joensuuhun ei jatkuva sade välttämättä yllä, mutta pohjoisessa tulee paikoin iltapäiväkuuroja.



Etelä-Suomessa lämpötila on kymmenen asteen paikkeilla, pohjoisessa viidestä kymmeneen asteen välillä.



Sunnuntaina maan pohjoisosaan ja Pohjois-Karjalaan leviää lännestä sadealue. Lapissa sataa myös räntää tai lunta.



Lännessä on poutaa ja paikoin selkeämpää. Tarkemmat sääkartat näet tämän jutun alussa olevalta HSTV:n videolta.