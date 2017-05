Kotimaa

Tutkimus: Neuvostoliitto oli riippuvainen Suomesta ja lännestä tuodusta teknologiasta

Jelena Kotšetkovan väitöskirja ”The Soviet Forestry Industry in the 1950s and 1960s – A Project of Modernization and Technology Transfer from Finland” tarkastetaan lauantaina kello 10 Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriossa XII.