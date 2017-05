Kotimaa

Etelässä jopa helteistä, Lapissa sataa räntää tai lunta

Nyt toistetaan : Sunnuntaina Suomeen leviää sateita

Sunnuntaina maan pohjoisosaan leviää lännestä sadealue, samaan aikaan lounaassa on hyvin lämmintä ilmaa.



Pääkaupunkiseudun yli kulkee aamu- ja keskipäivän kuluessa sadekuuroja.



Päivällä sää muuttuu selkeämmäksi.



Päivälämpötila on pääosin viidentoista asteen yläpuolella, mahdollisesti jopa selvästi korkeampi.



Aamuisten sadekuurojen jälkeen sää muuttuu etenkin lounaassa selkeämmäksi, jolloin päivälämpötila voi aurinkoisimmilla seuduilla kohota jopa kahdenkymmenen asteen yläpuolelle.



Idässä on selvästi viileämpää.



Maan pohjoisosaan leviää lännestä sade.



Lapissa sataa myös räntää tai lunta.



Maanantaita kohti sateet väistyvät itään, mutta yöllä maan eteläosan yli liikkuu vielä uusia sateita.



Pohjois-Lapissa on yöllä pakkasta.



Maanantaina päivällä tuulee pohjoisen puolelta ja räntäkuuroja tulee Koillismaalla ja Lapissa.



Etelämpänä on pilvipoutaa, vähitellen lännestä alkaen selkeämpää.



Päivälämpötila on eteläisimmän Suomen noin viidestätoista asteesta, Pohjois-Lapin muutamaan lämpöasteeseen.



Euroopan länsi- ja keskiosa kylpevät sunnuntaina kuumassa säässä, tosin Etelä-Englantiin leviää illaksi lounaasta sateita.



Itäisellä Välimerellä on epävakaista.