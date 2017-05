Pullervo-norppaa on katsottu jo yli 2,5 miljoonaa kertaa – livelähetys eläimestä on maailman aidointa ja autenttisinta tositelevisiota

Kotimaa

Pullervo-norppaa on katsottu jo yli 2,5 miljoonaa kertaa – livelähetys eläimestä on maailman aidointa ja auten

Viime vuonna

Yli puolet

Pullervo-norpalle

Hei! Olen botti joka tutkii #norppalivehttps://twitter.com/hashtag/norppalive?src=hash'ä, tunnistaa siitä norppia ja tweettaa niistä! Seuraa minua jos haluat tietää norpasta ekana! — Norppalivebot (@norppalivebot) 10. toukokuuta 2017 https://twitter.com/norppalivebot/status/862342001148272640

Tampereen yliopiston

Esimerkki