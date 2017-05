Kotimaa

Maanantaina on pohjoistuulista ja melko aurinkoista

Maanantai on pohjoistuulinen päivä.



Pääkaupunkiseudulla sää on päivällä poutaista ja pilvisyys vaihtelee.



Illalla on selkeää ja tuuli heikkenee. Lämpötila on ylimmillään noin seitsemäntoista astetta.



Varhain aamulla sadealue väistyy etelärannikon tuntumasta.



Päivällä sää on maan eteläosassa pohjoistuulista ja melko aurinkoista, idässä pilvisyys on runsasta.



Illalla on selkeää. Lämpötila kohoaa paikoin viidentoista asteen yläpuolelle.



Varhain aamulla Kainuun suunnalla sataa vielä räntää.



Länsirannikolla on päivällä aurinkoista.



Koillismaalla ja Lapissa tulee päivän kuluessa kuurosateita, Pohjois-Lapissa myös lumikuuroja.



Illalla maan keski- ja pohjoisosassa on laajalti selkeää.



Päivälämpötila on maan itäosassa noin kymmenessä asteessa, pohjoisessa hiukan vähemmän.



Maanantaina Suomessa vallitsee pohjoisenpuoleinen ilmavirtaus.



Tiistaina ilmavirtaus kääntyy länteen.



Tiistaina maan etelä- ja länsiosaan työntyy lännestä sadealue, illalla sataa myös idässä ja maan keskiosassa.



Pohjois-Suomen eteläosassa on poutaa ja paikoin aurinkoista.



Pohjois-Lapissa tulee vesi- ja lumikuuroja.



Päivälämpötila on etelässä ylimmillään viidessätoista asteessa, Keskivaiheilla kymmenessä ja Pohjois-Lapissa muutamassa asteessa.



Läntisessä Euroopassa on epävakaista.



Keski-Euroopassa puolestaan on melkoisen lämmintä.