Jäseniä menettänyt Soldiers of Odin kiistää olevansa henkitoreissaan ja aikoo seuraavaksi avata kahvilan – ”Menemme oikeaan suuntaan”, sanoo kansallissosialistiksi esittäytyvä perustaja Katupartioliike Soldiers of Odin on menettänyt jäseniään. Tutkijan mukaan syynä saattaa olla se, että liikkeen maalaamat uhkakuvat jäivät suurelta osin toteutumatta. Nyt jäseniä on kolmisensataa, kertoo perustaja HS:lle.