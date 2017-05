Kotimaa

Pääkaupunkiseudulla käy keskiviikkona sadekuuroja – niiden jälkeen käy uusia sadekuuroja

Etelä-Suomen itäosassa on myös kuurosateita. Sen sijaan lännessä on poutaisempaa. Illalla lännessä sää muuttuu selkeämmäksi. Idässä sadekuuroja voi tulla vielä illallakin.



Torstaina päivällä sadekuurot yleistyvät koko maassa. Päivälämpötila on etelässä yhdentoista asteen tuntumassa. Pohjois-Lapin lämpötila on niukin naukin plussalla.