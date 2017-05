Finnair syrji vammaista vaatiessaan kolmen vierekkäisen penkin ostamista perushinnalla, linjaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta

Kotimaa

Finnair syrji vammaista vaatiessaan kolmen vierekkäisen penkin ostamista perushinnalla, linjaa yhdenvertaisuus

Lentoyhtiö Finnair syrji vammaista matkustajaa kieltäytyessään myymästä tämän tarvitsemia lisäpenkkejä halvemmalla hinnalla. Tähän tulokseen päätyi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta tuoreessa päätöksessään.



Lautakunnan mukaan oli kohtuutonta vaatia, että vammainen olisi ostanut kolme perushintaista lippua voidakseen matkustaa. Yhdenvertaisuuslaki edellyttää, että palveluntarjoajat tekevät kohtuulliset mukautukset, jotta vammaiset voivat tasavertaisesti käyttää palveluja.



Matkustajan toinen jalka oli jäykistetty niin, ettei hän pystynyt taivuttamaan polveaan. Hän olisi tarvinnut sellaisen istumapaikan, että jalka olisi pysynyt suorana.



Nizzaan suuntautuneella matkalla asiakkaalle ei kuitenkaan pystytty järjestämään tällaista paikkaa, vaan Finnair vaati häntä ostamaan kolme vierekkäistä paikkaa perushintaan. Siten matkustaja olisi joutunut maksamaan matkastaan kolminkertaisen hinnan muihin matkustajiin verrattuna.



Finnair katsoi vastauksessaan, että se on järjestänyt erityisryhmille palvelut, jotka jopa ylittävät kohtuullisten mukautusten vaatimuksen. Sillä on erityishintaisia lippuja eläkeläisille ja korkean invaliditeetin matkustajille. Heille on myös maksuton puhelinpalvelu lippujen ja istumapaikkojen varaamiseksi.



Finnair korosti, ettei mukauttamisvelvoite voi loukata yrityksen hinnoitteluvapautta. Laki ei edellytä alennusten antamista, eikä yhtiöllä ole velvollisuutta myydä lippuja vammaisille halvemmalla kuin muille matkustajille, Finnair totesi.



Yhdenvertaisuuslain tulkinnassa otetaan huomioon, kuinka isosta yhtiöstä on kyse. Mukautuksesta ei saa koitua yhtiölle kohtuutonta taloudellista tai muuta rasitetta.



Lautakunta huomautti, että Finnair on pörssiin listautunut, liikevaihdoltaan merkittävä valtionyhtiö. Matkustajan vamma on erityislaatuinen ja oletettavasti harvinainen. Kohtuullinen mukautus ei siten yleisemmin vaikuta yhtiön hinnoitteluvapauteen.



Lautakunta huomautti, että mukautuksella on merkitystä myös vammaisen liikkumisvapauden toteutumiseen.



Se totesi edelleen, etteivät lentoliput ole päivittäisiä palveluja. Yksittäisille kuluttajille ne ovat suhteellisen kalliita. Tämän vuoksi kolmen lentolipun ostaminen olisi kohtuuton kustannus, joten matkustajan pääsy palvelujen pariin oli vaatimuksen takia estynyt kokonaan.



Lautakunta päätyi siis siihen, että Finnair oli syrjinyt matkustajaa.



Lautakunta ei ottanut kantaa siihen, mikä olisi ollut kohtuullinen mukautus.