Kotimaa

18-vuotias mies sai syytteen 17-vuotiaan tytön murhasta ilmastointiteipillä – käsittely alkoi käräjäoikeudessa

Tampere. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkoi torstaina Nokialla helmikuussa tehdyn 17-vuotiaan tytön raa’an henkirikoksen käsittely, jossa 18-vuotias nokialaismies sai syytteen murhasta ilmastointiteipillä.



Syytteen mukaan mies ensin pahoinpiteli tyttöä monin tavoin ja lopulta kietoi tämän pään ympärille yli kymmenen kierrosta ilmastointiteippiä niin, että vain silmät jäivät näkyviin. Tyttö menetti tajuntansa.



Poliisi tuli pian paikalle, koska tappelun äänet olivat kantautuneet kerrostalossa muihinkin asuntoihin, joista oli soitettu hätänumeroon. Partio löysi tytön sängyn alta tajuttomana, sai elvytettyä hänet, mutta tyttö kuoli myöhemmin sairaalassa.



Tilanne alkoi pahoinpitelyllä, joka jatkui niin, että mies kietoi tytön kädet teipillä yhteen, joten tyttö ei voinut puolustautua.



Myöhään illalla naapurit havahtuivat huutoon ja itkuun. Kun naapurit kävivät ovella, he kuulivat miehen sanovan tytölle: ”Älä ragee”, eli älä raivoa.



Myöhemmin asunnosta kuului myös lisää huutoa ja lyönnin ääniä. Kun partio pääsi paikalle, asunnossa oli hiljaista. Poliisi kyseli mieheltä, missä tyttö on ja mies vastasi, että tyttö lähti sukkasillaan pois.



Poliisi tarkasti asunnon ja valaisi lampulla sängyn alta, jolloin sieltä löytyi tyttö kädet ja pää teipattuna. Tytöltä ei löytynyt pulssia. Mies sanoi poliisin elvyttäessä, että ”älkää pelleilkö, herättäkää se”.



Kuolinsyy oli hapenpuutevaurio.



Syyte murhasta tuli siksi, että teko kesti pitkään ja oli todennäköistä, että uhri kuolee, kun hänen päänsä on teipattu eikä uhri pysty hengittämään. Syyttäjän mukaan jonkinlainen riita edelsi tilannetta. Miehessä ei ollut vammoja.



Syytetyn miehen avustaja kiistää murhan, mutta myöntää tapon.