Kotimaa

Ympäristökeskus varoittaa aiempaa suuremmasta sinileväriskistä

Suomen ympäristökeskuksen Syken mukaan tänä vuonna on aiempia vuosia suurempi vaara laajoille sinileväkukinnoille Suomenlahdella.



Tilanne johtuu poikkeuksellisesta ravinnetilanteesta, joka on muun muassa syntynyt vuosina 2014 ja 2016 Itämereen tulleista niin sanotuista suolavesipulsseista.



Laajojen sinilevälauttojen muodostumisriski on suuri Suomenlahdella lukuun ottamatta lahden itäistä osaa, Syke kertoo tiedotteessaan. Syke muistuttaa, että eniten lauttojen syntyyn vaikuttavat säätilat. Eniten kukintoja syntyy, jos tuuliset jaksot ja korkeapaineen selänteet vuorottelevat.



Uimareille sinilevästä koituvan haitan suuruus riippuu siitä, kuinka tuulet ja virrat kuljettavat kukintoja avomereltä rannikolle.



”Rannikolla ja saaristossa virtausolot ja ravinteiden kuormituslähteet voivat aiheuttaa paikallisia sinileväkukintoja erityisesti pitkän tyynen ja lämpimän jakson aikana. Lisäksi tuuli voi kasata sinilevää rantaveteen ja rannoille”, Syke kertoo.



Ympäristökeskus muistuttaa, että sinilevät saattavat muodostaa erilaisia myrkkyjä ja ihoa ärsyttäviä aineita. Kukintoihin on syytä suhtautua varoen.