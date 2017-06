Kotimaa

Nettitelevisio­palvelu TV-kaistan johtajat saivat ehdollista vankeutta – televisioyhtiöille lisää hyvityksiä

Nettitelevisiopalvelu TV-kaistan toimitusjohtaja ja tekninen johtaja saivat torstaina ehdolliset vankeustuomiot Helsingin hovioikeudessa. Lisäksi he joutuvat maksamaan aiemmin määrättyä enemmän hyvityksiä televisioyhtiöille.



Entinen toimitusjohtaja sai 11 kuukauden ehdollisen vankeustuomion tekijänoikeusrikoksesta ja kavalluksesta. Entisen teknisen johtajan seitsemän kuukauden tuomio tuli tekijänoikeusrikoksesta ja teollisoikeusrikoksesta.



TV-kaista tallensi runsaan kymmenen televisiokanavan televisiolähetykset omaan tietojärjestelmäänsä ja tarjosi asiakkailleen maksua vastaan mahdollisuuden katsoa ohjelmia jälkeenpäin.



Nettipalvelu ei ollut hankkinut ohjelmien käyttöön lupaa niiden oikeudenhaltijoilta tai maksanut siitä niille.



TV-kaista avasi palvelunsa viime vuoden jälkipuoliskolla. Yhtiö meni konkurssiin vuonna 2014.



Hovioikeuden tuomio on pääosin sama kuin Helsingin käräjäoikeuden aiempi ratkaisu.



Hovioikeus määräsi, että toimitusjohtajan, teknisen johtajan ja TV-kaista Oy:n on maksettava yhteisvastuullisesti televisioyhtiöille noin 130 000 euroa hyvitystä televisiolähetysten signaalin luvattomasta käytöstä. Käräjäoikeus oli hylännyt tämän hyvitysvaatimuksen.



Myös aiemmin käräjillä määrätty 280 000 euron hyvitys teosten ja tavaramerkkien luvattomasta käytöstä pysyy voimassa.



Hovioikeus hylkäsi käräjäoikeuden tapaan yhtiön lakimiehen syytteen tekijänoikeusrikoksesta.



TV-kaistan oikeudenkäynnissä asianomistajia olivat Yleisradio, MTV Sisällöt, Sanoma Media Finland, Fox International Channels Finland, Discovery Networks Finland, Tuotos, Kopiosto, Teosto sekä Musiikkituottajat – IFPI Finland.



Sanoma Media Finland julkaisee Helsingin Sanomia.