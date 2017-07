Kotimaa

Tiistain sää on etelässä aurinkoinen ja lämmin – pohjoisessa ukkostaa

Nyt toistetaan : Tiistai on etelässä aurinkoinen – pohjoisessa sataa ja ukkostaa

Pääkaupunkiseudulla aamu on aurinkoinen ja poutainen. Päivällä kumpupilvisyys lisääntyy ja yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on reilut 20 astetta.



Myös muualla maan etelä- ja keskiosassa päivä on aurinkoinen ja poutainen. Iltapäiväkuurot ovat mahdollisia lähinnä länsirannikolla ja Pohjanmaalla.



Maan pohjoisosassa sää on pilvistä ja sateista, myös ukkosia esiintyy. Runsaimmat sateet osuvat Koillismaalle sekä Etelä-Lappiin.



Illan ja yön kuluessa sateita tulee vielä Lapissa. Muualla maassa sää on poutaista ja melko lämmintä. Keskiviikkoaamuna etelästä saapuu pilviä ja runsaita sateita.



Keskiviikkona iltapäivällä maan eteläosassa satelee runsaasti vettä, sadekuurot ovat mahdollisia myös muualla maassa. Lämpötila vaihtelee vähän 20 asteen molemmin puolin.



Britteinsaarilta Skandinaviaan yltää matalapaine jonka sateita tulee myös Keski-Euroopassa. Välimerellä ja Itä-Euroopassa on helteistä ja aurinkoista.