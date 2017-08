Kotimaa

Pääkaupunkiseudulla on aamulla selkeää, illalla pilvisyys lisääntyy

Nyt toistetaan : Torstaina aamulla on poutaa, sitten saapuvat kuurosateet

Etelässä on ohimenevästi poutaa.



Pääkaupunkiseudulla on aamulla selkeää, päivä on vaihtelevapilvinen. Illalla pilvisyys lisääntyy.



Aamu on aurinkoinen laajalti maan eteläisessä osassa. Iltapäiväksi pilvisyys lisääntyy, ja etelässä pilvisyys lisääntyy edelleen illalla.



Varsinkin pohjoisessa pilvisyys lisääntyy iltapäiväksi, jolloin tulee kuurosateita, kuitenkin paikallisluontoisesti.



Yöllä etelästä leviää sade, aamun kuluessa jo maan eteläosaan. Perjantaina päivällä sadealueen liike hidastuu ja sadealue voimistuu.



Perjantaina iltapäivällä sateita ulottuu etelästä myös kohti maan keskiosaa. Pohjoisen kuurot ovat paikallisia.



Etelä-Skandinavian ja Tanskan tienoilla on sade, joka perjantaiksi leviää Suomeen. Välimeren alueella jatkuu aurinkoinen ja hyvin lämmin poutasää.