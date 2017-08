Kotimaa

Lakiluonnos sallimassa älypuhelimen käytön kuljettajalle liikennevaloissa – Liikenneturva vastustaa muutosta

Liikenneturva vastustaa älypuhelimen käytön sallimista kuljettajille liikennevaloissa.



Liikenneturvan mukaan hallituksen lakiesitysluonnos tieliikennelaiksi on sallimassa sen, että ajoneuvon tai raitiovaunun kuljettaja saisi pitää älypuhelinta kädessä pysähdyksissä ollessaan esimerkiksi liikennevaloissa.



Asiasta mainitaan lakiluonnoksen perusteluosuudessa.



Liikenneturvan mielestä liikennevaloihin pysähtyminen on hetkellinen tilanne, joka edellyttää kuljettajalta koko ajan tarkkaavaisuutta.



Kuljettajan pitää seurata, milloin liikennevalo vaihtuu jälleen vihreäksi sekä varmistaa liikkeelle lähtiessä, ettei suojatiellä ole jalankulkijoita tai pyöräilijöitä.



Liikenneturvan mielestä on turvallisuuden kannalta kyseenalaista, että edes lakiluonnoksen perusteluosuudessa annettaisiin kuljettajille lupa kiinnittää huomio liikenteen seuraamisen sijasta viestintävälineisiin.



Lain perusteluosa vaikuttaa siihen, miten lakia tulkitaan käytännössä.



”On suuri vaara, että puhelimia ei laskettaisi pois valojen vaihtuessa, vaan viestejä kirjoitettaisiin tai luettaisiin loppuun auton jo liikkuessa”, Liikenneturva sanoo tiedotteessa.